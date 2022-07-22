Белорусские футбольные клубы проиграли в квалификации Лиги конференций

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы неудачно провели стартовые поединки 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» уступили в израильской Беэр-Шеве местному «Хапоэлю» с результатом 1:2. Уже на 1-й минуте игры Сагив Ехезкель открыл счет, на 52-й минуте Ротем Хатуэль во второй раз поразил ворота Егора Хаткевича, а потом Артем Концевой отыграл один мяч. В первом раунде динамовцы одолели по сумме двух встреч черногорский «Дечич» — 1:1 и 2:1.

Футболисты борисовского БАТЭ в турецком городе Конья проиграли «Коньяспору» со счетом 0:3. В первой половине встречи больше атаковали хозяева поля, но долгое время борисовчане успешно оборонялись. Однако на 39-й минуте игры очередная атака турецкой команды завершилась точным ударом Зюмера Бютюки. Вскоре полузащитник «Коньяспора» Угурджан Язгылы заработал второе предупреждение и лидеры чемпионата Беларуси получили численное преимущество. Однако воспользоваться эти подопечным Александра Михайлова не смогли и после перерыва пропустили еще два мяча. На 58-й минуте гол забил польский нападающий турецкого клуба Конрад Михаляк, а перед самым финальным свистком последнюю точку поставил хорват Роберт Мурич.

«Гомель» потерпел крупное поражение в гостях у греческого «Ариса» — 1:5. Игру в Салониках обладатели Кубка Беларуси начали неплохо и на 11-й минуте вышли вперед после того, как бразильский защитник греческого клуба Фабиано срезал мяч в свои ворота. Однако этот успех оказался для гомельчан единственным. Еще до перерыва хозяева трижды поразили ворота Дениса Садовского: на 16-й минуте Андре Грей реализовал пенальти, потом отличился Хуан Итурбе, а затем мяч забил Рафаэл Камашу. Во второй половине «Арис» также доминировал, и на 61-й минуте Луис Пальма эффектно исполнил штрафной удар. Еще через 15 минут грубо ошибся голкипер гостей и Андре Грей установил окончательный результат — 5:1 в пользу хозяев поля.

Ответные поединки за выход в 3-й круг квалификации ЛК состоятся 28 июля.