Делегация «Тобола» около суток не могла попасть на территорию Гибралтара. Костанайцев не пропускали пограничники

Журналист Владимир Жарков сообщил, что команде разрешили въехать лишь сегодня в 14:30 по среднеевропейскому времени (18:30 по Нур-Султану).

Отмечается, что для этого пришлось задействовать не только клубное руководство, но также МИД РК, КФФ и УЕФА.

Команда не могла въехать со вчерашнего дня, гибралтарские пограничники отказывались пропускать делегацию.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Тоболом» и «Линкольном» состоится 26 июля, старт в 22:00 по Нур-Султану.