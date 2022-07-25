Делегация «Тобола» около суток не могла попасть на территорию Гибралтара. Костанайцев не пропускали пограничники
Футболисты и штаб «Тобола» с трудом попали на территорию Гибралтара из Испании.
Тобол Кс
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Футболисты и штаб «Тобола» с трудом попали на территорию Гибралтара из Испании.
Журналист Владимир Жарков сообщил, что команде разрешили въехать лишь сегодня в 14:30 по среднеевропейскому времени (18:30 по Нур-Султану).
Отмечается, что для этого пришлось задействовать не только клубное руководство, но также МИД РК, КФФ и УЕФА.
Команда не могла въехать со вчерашнего дня, гибралтарские пограничники отказывались пропускать делегацию.
Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Тоболом» и «Линкольном» состоится 26 июля, старт в 22:00 по Нур-Султану.
Игра в Казахстане завершилась победой костанайцев — 2:0.