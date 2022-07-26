В «ПСЖ» хотят пригласить психолога, чтобы улучшить результаты команды в Лиге чемпионов

Сообщается, что новый спортивный директор клуба Луис Кампос принял такое решение, чтобы избежать ситуаций, как в матче с мадридским «Реалом» в ⅛ финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда «ПСЖ» после победы в первом матче (1:0) проиграл вторую встречу (1:3). Руководство парижского клуба обеспокоило то, что после одного из пропущенных голов команда пала духом.