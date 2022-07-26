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26 июля, источник: Vesti.kz

«Тобол» выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка

Костанайский Тобол’на выезде обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» и вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Победный гол на 31-й минуте встречи забил сербский легионер казахстанцев Зоран Тошич, который отличился после сольного прохода по штрафной зоне.

Добавим, что для «Тобола» победа над гибралтарской командой стала второй в еврокубковом сезоне — ранее казахстанцы обыграли «Линкольн Ред Импс» на своем поле после вылета от венгерского «Ференцвароша» (0:0, 1:5) в Лиге чемпионов.

Следующий соперник казахстанцев определится в паре албанской «Тираны» и «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. После первой встречи небольшое преимущество имеет боснийская команда (0:1). Игры третьего круга пройдут 4 и 11 августа.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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