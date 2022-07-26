«Тобол» выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка

Победный гол на 31-й минуте встречи забил сербский легионер казахстанцев Зоран Тошич, который отличился после сольного прохода по штрафной зоне.

Добавим, что для «Тобола» победа над гибралтарской командой стала второй в еврокубковом сезоне — ранее казахстанцы обыграли «Линкольн Ред Импс» на своем поле после вылета от венгерского «Ференцвароша» (0:0, 1:5) в Лиге чемпионов.