«Шериф» вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В одном из них киприотский АЕК принимал «Мидтьюлланн». Команды играли в Ларнаке, первые 120 минут матча завершились со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Виктор Олатунджи, в составе гостей — Хенрик Далсгор. В серии пенальти сильнее оказались датчане, которые пробились в 3-й квалификационный раунд турнира.