«Будё-Глимт» в Хайкиным в воротах со счётом 8:0 разгромил «Линфилд» в Лиге чемпионов
Сегодня, 27 июля, состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и ирландский «Линфилд».
Сегодня, 27 июля, состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и ирландский «Линфилд».
Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Норвегии, финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу хозяев со счётом 8:0.
Голами в составе скандинавов отметились Уго Ветлесен, Виктор Бонифасе, Амаль Пеллегрино, оформивший дубль, Ульрик Салтнес, Рунар Эспейор, отличившийся дважды, и Альфонс Сампстед. На 21-й минуте полузащитник ирландского клуба Кирк Миллар получил красную карточку.
Благодаря сегодняшней победе норвежцы прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. При этом первый матч противостояния норвежцы проиграли. Стоит отметить, что ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.