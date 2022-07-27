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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Будё-Глимт» в Хайкиным в воротах со счётом 8:0 разгромил «Линфилд» в Лиге чемпионов

Сегодня, 27 июля, состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и ирландский «Линфилд».

Буде-Глимт
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Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Норвегии, финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу хозяев со счётом 8:0.

Голами в составе скандинавов отметились Уго Ветлесен, Виктор Бонифасе, Амаль Пеллегрино, оформивший дубль, Ульрик Салтнес, Рунар Эспейор, отличившийся дважды, и Альфонс Сампстед. На 21-й минуте полузащитник ирландского клуба Кирк Миллар получил красную карточку.

Благодаря сегодняшней победе норвежцы прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. При этом первый матч противостояния норвежцы проиграли. Стоит отметить, что ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.

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