«Карабах» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Основное время встречи в Цюрихе завершилась со счетом 2:1. На четвертой минуте защитник «Карабаха» Максим Медведев срезал мяч в собственные ворота. Счет сравнял полузащитник азербайджанского клуба Кади (56-я минута). В составе «Цюриха» отличился Иван Сантини (90+6). В дополнительное время «Карабах» сравнял счет, гол забил Квабена Овусу (98) — 2:2.

Первый матч завершился победой азербайджанского клуба со счетом 3:2.

В третьем отборочном раунде «Карабах» сыграет с победителем противостояния между словацким «Слованом» и венгерским «Ференцварошем», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» в гостях обыграл шведский «Мальмё» и по сумме двух встреч (1:0, 2:0). В третьем раунде квалификации литовский клуб встретится с норвежским «Будё-Глимтом», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин.