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23:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Карабах» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» в ответном матче сыграл вничью со швейцарским «Цюрихом» и по сумме двух встреч вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

КарабахЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи в Цюрихе завершилась со счетом 2:1. На четвертой минуте защитник «Карабаха» Максим Медведев срезал мяч в собственные ворота. Счет сравнял полузащитник азербайджанского клуба Кади (56-я минута). В составе «Цюриха» отличился Иван Сантини (90+6). В дополнительное время «Карабах» сравнял счет, гол забил Квабена Овусу (98) — 2:2.

Первый матч завершился победой азербайджанского клуба со счетом 3:2.

В третьем отборочном раунде «Карабах» сыграет с победителем противостояния между словацким «Слованом» и венгерским «Ференцварошем», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» в гостях обыграл шведский «Мальмё» и по сумме двух встреч (1:0, 2:0). В третьем раунде квалификации литовский клуб встретится с норвежским «Будё-Глимтом», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 2 и 3 августа, ответные — 9 августа.

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Карабах
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