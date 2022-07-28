Команда Черчесова разгромила «Слован», Киев прорвался в следующий раунд, команда Хайкина устроила дикий разгром

«Ференцварош» ждет встреча с «Карабахом»

«Еще до противостояния со “Слованом” не могли считать, что перед нами стоит легкая задача. Наш соперник — команда, четыре раза подряд выигравшая чемпионат своей страны. “Слован” имеет преимущество после первой встречи, но наша команда способна исправить ситуацию. Нужные футболисты для этого у нас есть. Мы должны подойти с правильным настроем и сохранять концентрацию на протяжении всего матча, потому что в Будапеште все видели, к чему может привести пятиминутная потеря внимания», — заявил накануне игры в Братиславе Станислав Черчесов.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 27.07.2022, 21:30 Слован Бр 1 Ференцварош 4

А о том, как все может поменяться в одно мгновение, напомнил неприятный эпизод в начале игры. Защитник «Слована» Медведев в подкате остановил прорыв Чивича, и тот, падая, попал сопернику ногой в голову. На поле примчались медики, и футболист хозяев после оказания первой помощи покинул газон на носилках. Продолжить игру Медведев, естественно, не смог, а Чивич вскоре выдал классный кросс с фланга, и Боли отлично сыграл на опережение в районе дальней штанги.

Для «Слована», который поставил волевые победы на поток, ничего страшного в этот момент не случилось, однако «Ференцварош» выучил урок недельной давности и одним голом не ограничился. Как и в Будапеште отличился Закариассен, классно подставивший голову то ли под удар, то ли под слишком сильный навес Ммаэ. Все было логично, так как по итогам первого тайма венгры вели и по забитым мячам, и по ударам в створ (4:0).

Только команда Владимира Вайсса уникальна в умении выживать в сложных ситуациях, а ее стандартные положения — кошмар для любого соперника. Да еще и нападающий Барсегян — настоящая палочка-выручалочка. В этот раз форвард сборной Армении не забил, но выполнил подачу углового точно на сравнявшего счет по сумме двух матчей Де Марко.

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Однако еще одного братиславского чуда не случилось, потому что бывают безвыходные ситуации. Для «Слована» ее такой сделал Траоре, трансфер которого из «Шерифа» так радовал Черчесова в межсезонье. А гол Лайдуни стал контрольным выстрелом.

«Ференцварош» еще на шаг приблизился к групповому турниру. Следующий соперник — «Карабах», который оставил за бортом чемпиона Швейцарии «Цюрих», забив решающий гол в овертайме (2:2).

Спасающий Бущан и не пропускающий «Шериф»

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 27.07.2022, 20:00 Фенербахче 1 Динамо К 2 ДВ

«Фенербахче», как показалось, сделал ставку на стартовый штурм, но она не сработала, так как Валенсия упустил свой шанс, а после штрафного в исполнении Ирфана Кехведжи киевлян спасла штанга. «Динамо», впрочем, серьезных проблем обороне «канареек» в первом тайме не создавало, а имевший такую возможность Цыганков отпустил от себя мяч и проиграл дуэль голкиперу.

Новая же волна атак «Фенера» — с ударом Валенсии рядом с верхним углом и очередным спасением Бущана — сбилась в начале второй половины из-за глупого удаления Исмаила Юксека. Уже имея в пассиве желтую карточку, он слишком рьяно пошел в отбор в центре поля и досрочно отправился в раздевалку. И почти сразу Кедзера от линии поля выложил мяч под удар открывшему счет Буяльскому. А потом Бущан ногой отбил пенальти в исполнении невезучего Валенсии.

Голкипер «Динамо» творил чудеса, однако за минуту до окончания основного времени допустил грубую ошибку на выходе, позволив Солои поразить пустые ворота. В отчасти похожей ситуации уже в дополнительное время Забарный попал в штангу, но все же команда Мирчи Луческу идет дальше благодаря тренерскому чутью румынского тренера. Он выпустил опытного Караваева как раз к началу овертайма, и тот забил решающий гол. Ну и Бущан исправился, вытащив сложный мяч за мгновения до финального свистка.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 26.07.2022, 20:00 Шериф 1 Марибор 0

После первого матча на посту главного тренера «Шерифа» хорват Стьепан Томас говорил, что обновившаяся летом команда будет прибавлять от игры к игре. Речь, прежде всего, шла о созидании. А пока проводящие домашние еврокубковые матчи в Кишиневе тираспольцы впечатляют игрой в обороне.

В четырех матчах против «Зриньски» и «Марибора» у чемпионов Молдавии ни одного пропущенного мяча. Правда, и забитых всего два. В прошлом раунде решающим оказался автогол соперника, а сейчас от дополнительного времени команду избавил гвинеец Янсане. Один из тех, кто год назад добывал путевку в групповой турнир, и там забил в победном матче с «Шахтером». Теперь же на пути «Шерифа» к повторению того результата стоит чешская «Виктория».

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Характер «Пюника» и месть по-норвежски

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 26.07.2022, 20:30 Дюделанж 1 Пюник 4

Одной из самых волевых команд турнира остается «Пюник». Чемпионы Армении уступили «Дюделанжу» на своем поле (0:1) и первыми пропустили в Люксембурге. Однако до перерыва гости отыгрались, а потом учинили сопернику разгром. И в принципе это подтвердило репутацию «Пюника», который в предыдущем раунде находился в шаге от вылета, но спас гостевую игру с румынским ЧФР за минуту до конца овертайма и выиграл в серии пенальти.

Стоит добавить, что под началом Егише Меликяна, который принес «Пюнику» первый чемпионский титул за семь лет, выступают два легионера из России. Родившийся в Нижнем Новгороде 24-летний вингер Давид Давидян начинал прошлый сезон в «Химках», а 27-летний петербуржец Михаил Коваленко ранее выступал за «Сочи», «Тюмень» и «Олимп-Долгопрудный». Теперь их ждут игры с «Црвеной Звездой».

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 27.07.2022, 19:00 Буде-Глимт 8 Линфилд 0

Неделю назад лучшие команды Норвегии и Швеции потерпели сенсационные поражения.

Особенно обидно было «Буде-Глимту», который пропустил глупейший гол на последних минутах. И та развязка настолько мотивировала викингов, что в среду они уничтожили оборону «Линфилда», к середине первого тайма отправив в ворота североирландцев четыре мяча.

Вдобавок ко всему герой предыдущей встречи Миллар получил красную карточку уже на 20-й минуте, и в большинстве норвежцы попросту издевались над соперником.

По такой игре российский голкипер Никита Хайкин остался без серьезной работы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zerMdoS6ipA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 27.07.2022, 20:00 Мальме 0 Жальгирис В 2

Но ее явно будет больше через неделю, когда «Буде-Глимт» встретится с «Жальгирисом».

Литовцы преподнесли сюрприз в первом матче, а теперь повергли в шок «Мальме», который год назад добрался до группового турнира.

Казахстанский специалист Владимир Чебурин в Прибалтике пишет историю, ведь команда из Литвы впервые сыграет на групповом этапе еврокубков.

Успех в Швеции гарантировал «Жальгирису» как минимум участие в основной части Лиги конференций, однако аппетит, как известно, приходит во время еды.

Матчи 3-го отборочного раунда пройдут 2-го, 3-го и 9 августа.