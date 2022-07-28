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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский тренер разрывает Лигу чемпионов. Он уже в истории

Казахстанский специалист Владимир Чебурин уже долгие годы не востребован на родине, хотя его успехи в Литве заслуживают особого внимания. На этой неделе «Жальгирис» под его руководством вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о феноменальной работе тренера.

Жальгирис ВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Чебурин работает в Литве с 2016 года с перерывом на сезон-2020. В «Судуве» он трижды выиграл чемпионат и каждый раз признавался тренером года. В 2021 году Владимир Николаевич возглавил «Жальгирис» и снова стал чемпионом (звездой той команды являлся нынешний лидер «Актобе» Уго Видемон).

Но особой мотивацией для Чебурина и всех литовских клубов, естественно, являются еврокубки. Нынешнюю еврокампанию «Жальгирис» начал с первого раунда отбора ЛЧ. Там команда помучилась с косовским «Балкани», но все-таки прошла дальше (забили победный гол в овертайме второго матча).

Во втором раунде «Жальгирису» достался шведский «Мальме». Казалось, что на этом Лига чемпионов для литовцев будет завершена, ведь «Мальме» в прошлом сезоне дошел до групповой стадии главного еврокубка. Состав шведов в пять раз дороже, чем у литовцев, но Чебурина это не испугало. Дома «Жальгирис» победил 1:0, а в гостях была переписана история литовского футбола. «Жальгирис» перетерпел стартовые 30 минут натиска, убежал в контратаку и забил первый гол. А в начале второго тайма добил соперника еще одним забитым мячом. Победа «Жальгириса» 3:0 по итогам двух матчей, и это одна из главных сенсаций ЛЧ-2022/23.

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Команда Чебурина гарантировала себе участие в групповой стадии еврокубков — она попадет минимум в Лигу конференций. Впервые в истории литовский клуб сыграет на такой стадии европейского клубного турнира!

После матча Владимир Николаевич заявил, что стучался в эту еврокубковую дверь пять лет и вот наконец получилось. С «Судувой» он трижды доходил по последних стадий квалификации Лиги Европы, но всякий раз не дотягивался до группы. В прошлом сезоне с «Жальгирисом» он снова остановился в шаге от группового этапа, только уже Лиги конференций.

К слову, тогда их выбил норвежский «Буде-Глимт», но теперь у Чебурина будет шанс на реванш. В третьем раунде квалификации нынешней ЛЧ их ждет именно этот соперник. Казахстанский тренер настроен оптимистично, ведь даже в прошлом году их дуэль была примерно равной (2:3 по итогам двух матчей).

Очевидно, что репутация Чебурина в Литве крепка как раз из-за еврокубков. Несмотря на неудачи в последних стадиях квалификации, эти результаты все равно выше ожидаемых и не коррелируют с возможностями его команд.

Самая банальная метрика — ростер того же «Жальгириса» в этом сезоне. Transfermarkt оценивает состав литовского клуба в 6,8 миллиона евро. Для примера, состав павлодарского «Аксу» — 6,23 миллиона евро. Но вы ведь не можете себе представить, что «Аксу» сможет победить «Мальме»?

Именно поэтому роль Чебурина в успехе «Жальгириса» ключевая. В этой связи парадоксально, удивительно, а где-то даже грустно, что отличный казахстанский тренер не котируется на родине, а вместо него тут работают иностранцы, которые не оставляют никакого наследия ни в плане результатов, ни в плане прогресса местных игроков.

В 2020 году «Астана» рассматривала Чебурина, но в итоге вновь сделала ставку на иностранца. Сейчас столичный клуб проигрывает 0:5 «Ракуву», а Чебурин с «Жальгирисом» уже гарантировал себе еврокубковую осень.

Если говорить подробнее о составе «Жальгириса», в нем нет ни одного игрока с ценником хотя бы в миллион евро. Но при этом есть определенная связь с Казахстаном.

В команде числится защитник молодежной сборной Динмухаммед Кашкен — он по разу сыграл в Кубке и чемпионате Литвы, но в еврокубках максимум попадал в заявку. Плюс, болельщики «Жетысу» должны помнить такого хавбека, как Мантас Куклис, — он провел два продуктивных сезона в КПЛ. Сейчас в еврокубках Мантас скорее игрок ротации для «Жальгириса».

В целом состав клуба очень интернациональный, помимо местных литовцев, в команде игроки из 12 разных стран, включая выходцев из Африки, Южной Америки и западной Европы. Любопытно, что на ответный матч с «Мальме» в стартовом составе «Жальгириса» вышло десять иностранцев и один литовец.

Кто знает, может быть, Чебурин сотворит историю, подобную той, что удалось молдавскому «Шерифу» в прошлом году. Хотя уже сейчас Владимир Николаевич доказал, что необязательно набирать звездных, дорогих и возрастных легионеров. Можно обойтись куда меньшим бюджетом, но при этом сделать настоящую команду и добиться с ней признания в Европе.

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