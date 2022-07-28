«Астана» не забила ни одного гола «Ракуву» и вылетела из еврокубков

В ответном матче, который прошел на «Астана Арене», столичная команда уступила со счетом 0:1, не забив в двух играх противостояния ни одного мяча.

Победный гол на счету украинского легионера гостей Владислава Кочергина, отличившегося на 16-й минуте игры. Добавим, что ответную игру не смог доиграть форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, который был заменен еще в первом тайме.