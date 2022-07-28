«Астана» не забила ни одного гола «Ракуву» и вылетела из еврокубков

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ДАК
Викингур Л
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Крусейдерс
Базель
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Пушкаш Академия
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зриньски
Тирана
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тузла Сити
АЗ
04
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тре Фиори
Б-36
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Будучност
Брейдаблик
21
Футбол. Еврокубки
доп. время
Мура
Сент-Патрик'с Атлетик
00
Футбол. Еврокубки
доп. время
Вадуц
Копер
11
Футбол. Еврокубки
21:30
Осиек
Кызыл-Жар
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Вележ
10
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Мн
Хапоэль Беэр-Шева
01
Футбол. Еврокубки
21:00
Коньяспор
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз
Лиепая
30
Футбол. Еврокубки
21:00
Брённбю
Погонь
40
Футбол. Еврокубки
21:00
Слайго Роверс
Мотеруэлл
20
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Антверпен
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Лачи
Петрокуб
14
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Расинг Л
40
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Валмиера
31
Футбол. Еврокубки
20:45
Лехия
Рапид В
12
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Сабуртало
42
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Зиря
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Университатя Кр
Влазния
30
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Левски
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Раднички Н
Гзира Юнайтед
П 1:3
33
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Ботев Пл
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Арис Л
30
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
ФК Македония
40
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
Сепси
П 2:4
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Лиллестрем
СИК
52
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Сент-Джозефс
70
Футбол. Еврокубки
20:00
Ньютаун
Спартак Тр
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Судува
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Ружомберок
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Риека
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Левадия
Хибернианс
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Лех
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Нетания
Истанбул Башакшехир
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Эльфсборг
Мольде
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Габала
Фехервар
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Пайде
Арарат-Армения
П 5:3
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Кишварда
Кайрат
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
КуПС
14
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Ракув
01
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
21:00
Янг Бойз
Лиепая
30
21:00
Шкендия
Валмиера
31
21:00
Чукарички
Расинг Л
40
21:00
Лачи
Петрокуб
14
21:00
Дрита
Антверпен
02
21:00
Коньяспор
БАТЭ
20
21:00
Хамрун Спартанс
Вележ
10
21:00
Динамо Мн
Хапоэль Беэр-Шева
01
Футбол. Лига конференций. Все результаты
20:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» не забила ни одного гола «Ракуву» и вылетела из еврокубков

«Астана» своем поле проиграла польскому «Ракуву» и досрочно покинула отборочный этап в Лиге конференций, передает корреспондент Vesti.kz.

Астана
РакувЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В ответном матче, который прошел на «Астана Арене», столичная команда уступила со счетом 0:1, не забив в двух играх противостояния ни одного мяча.

Победный гол на счету украинского легионера гостей Владислава Кочергина, отличившегося на 16-й минуте игры. Добавим, что ответную игру не смог доиграть форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, который был заменен еще в первом тайме.

Ранее в третий раунд отбора пробился «Тобол», а «Кайрат» и «Кызыл-Жар» еще могут пройти в следующий круг. «Астана» потеряла лидера сборной Казахстана. Подробности.

Читайте также
Астана
0:1
Первый тайм: 0:0
Ракув
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь