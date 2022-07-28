«Кайрат» вслед за «Астаной» вылетел из еврокубков
«Кайрат» в гостях проиграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций и досрочно покинул турнир, передает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
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«Кайрат» в гостях проиграл ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций и досрочно покинул турнир, передает корреспондент Vesti.kz.
Гостевая игра с венгерской «Кишвардой» завершилась со счетом 0:1. Победный гол на счету Ясмина Мешановича на 39-й минуте встречи. Отметим, что казахстанский клуб проиграл с тем же счетом и в первом матче противостояния, которая прошла в Алматы.
Добавим, ранее Лигу конференцию покинула «Астана», которая оба матча проиграла польскому «Ракуву».