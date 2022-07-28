Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за желания опережать Месси по голам в ЛЧ. Криштиану намерен стать лучшим бомбардиром групповых этапов

По информации The Athletic, стремление превосходить аргентинца является для форварда «Манчестер Юнайтед» главным мотивирующим фактором в его попытках сменить команду.

Роналду хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов и постараться опередить игрока «ПСЖ» по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у соперника португальца на три мяча больше (76 против 73).