Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за желания опережать Месси по голам в ЛЧ. Криштиану намерен стать лучшим бомбардиром групповых этапов

По информации The Athletic, стремление превосходить аргентинца является для форварда «Манчестер Юнайтед» главным мотивирующим фактором в его попытках сменить команду.
Роналду хочет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов и постараться опередить игрока «ПСЖ» по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у соперника португальца на три мяча больше (76 против 73).
Вдобавок Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого — 140, у второго — 125. Другие факторы, подталкивающие Роналду уйти, — это желание завоевывать трофеи и семейные обстоятельства.