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23:14 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» и БАТЭ выбыли из Лиги конференций

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы сегодня проиграли в ответных поединках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций и завершили еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» во втором матче в израильской Беэр-Шеве уступили местному «Хапоэлю» со счетом 0:1. В первом тайме подопечные Артема Челядинского имели преимущество, создали несколько опасных моментов, но мяч в ворота не попал. После перерыва уже хозяева владели инициативой и на 88-й минуте после грубой ошибки голкипера Егора Хаткевича победный гол забил Ротем Хатуэль. Неделю назад минчане уступили с результатом 1:2. В первом раунде динамовцы одолели по сумме двух встреч черногорский «Дечич» — 1:1 и 2:1. В следующем отборочном раунде «Хапоэль» сыграет со швейцарским «Лугано».

Также сегодня футболисты борисовского БАТЭ в турецком городе Конья во второй раз потерпели поражение от «Коньяспора» — 0:2. В конце первой половины встречи ворота борисовчан поразили Амар Рахманович и Франсиско Кальво. На прошлой неделе серебряные призеры белорусского первенства проиграли с крупным счетом 0:3.

Ранее обладатель Кубка Беларуси «Гомель» также завершил выступление в Лиге конференций, дважды уступив в Салониках греческому «Арису» — 1:5 и 1:2.

Солигорский «Шахтер», проигравший в квалификации Лиги чемпионов словенскому «Марибору», продолжит выступление в Лиге конференций. В 3-м отборочном раунде соперником чемпиона Беларуси будет чемпион Румынии ЧФР (Клуж-Напока). Матчи состоятся 4 и 11 августа.

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