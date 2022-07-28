Минское «Динамо» и БАТЭ выбыли из Лиги конференций

Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» во втором матче в израильской Беэр-Шеве уступили местному «Хапоэлю» со счетом 0:1. В первом тайме подопечные Артема Челядинского имели преимущество, создали несколько опасных моментов, но мяч в ворота не попал. После перерыва уже хозяева владели инициативой и на 88-й минуте после грубой ошибки голкипера Егора Хаткевича победный гол забил Ротем Хатуэль. Неделю назад минчане уступили с результатом 1:2. В первом раунде динамовцы одолели по сумме двух встреч черногорский «Дечич» — 1:1 и 2:1. В следующем отборочном раунде «Хапоэль» сыграет со швейцарским «Лугано».