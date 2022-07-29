Определился соперник «Тобола» в Лиге конференций
«Зриньски» из Боснии и Герцеговины стал соперником «Тобола» в третьем отборочном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
«Зриньски» из Боснии и Герцеговины стал соперником «Тобола» в третьем отборочном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боснийский клуб по сумме двух игр обыграл албанскую «Тирану»: первый матч завершился 1:0, а в ответном «Зриньски» победил конкурента со счетом 3:2.
Добавим, ранее «Тобол» во второй раз обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» и стал первым участником из Казахстана в третьем раунде отбора. Игры пройдут 4 и 11 августа.
Ранее турнир покинули «Кайрат» и «Астана», а «Кызыл-Жар» совершил сенсацию в евротурнире, обыграв «Осиек» на выезде. «Тобол» выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка.