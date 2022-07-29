Определился соперник «Тобола» в Лиге конференций

Боснийский клуб по сумме двух игр обыграл албанскую «Тирану»: первый матч завершился 1:0, а в ответном «Зриньски» победил конкурента со счетом 3:2.

Добавим, ранее «Тобол» во второй раз обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» и стал первым участником из Казахстана в третьем раунде отбора. Игры пройдут 4 и 11 августа.