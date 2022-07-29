Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Краснодар
Футбол. Еврокубки
28.07
Тре Фиори
Б-36
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Зриньски
Тирана
32
Футбол. Еврокубки
28.07
Пушкаш Академия
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Крусейдерс
Базель
11
Футбол. Еврокубки
28.07
ДАК
Викингур Л
20
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
28.07
Крусейдерс
Базель
11
28.07
Зриньски
Тирана
32
28.07
Пушкаш Академия
Витория Гимарайнш
00
28.07
ДАК
Викингур Л
20
28.07
Тузла Сити
АЗ
04
28.07
Тре Фиори
Б-36
00
28.07
Будучност
Брейдаблик
21
28.07
Осиек
Кызыл-Жар
02
Футбол. Лига конференций. Все результаты
12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Тобола» в Лиге конференций

«Зриньски» из Боснии и Герцеговины стал соперником «Тобола» в третьем отборочном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Боснийский клуб по сумме двух игр обыграл албанскую «Тирану»: первый матч завершился 1:0, а в ответном «Зриньски» победил конкурента со счетом 3:2.

Добавим, ранее «Тобол» во второй раз обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» и стал первым участником из Казахстана в третьем раунде отбора. Игры пройдут 4 и 11 августа.

Ранее турнир покинули «Кайрат» и «Астана», а «Кызыл-Жар» совершил сенсацию в евротурнире, обыграв «Осиек» на выезде. «Тобол» выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь