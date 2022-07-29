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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Подарок для Казахстана!». Тренер дебютанта высказался о сенсации в еврокубке

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев после волевой победы над «Осиеком» во втором отборочном раунде Лиги конференций похвалил своих игроков, отметив, что они сделали историческое достижение, сообщает клубная пресс-служба.

Кызыл-ЖарЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: соцсети

Казахстанцы на выезде обыграли хорватских конкурентов и вслед за «Тоболом» узнали своего следующего соперника.

«В первую очередь я хочу поблагодарить город Осиек за гостеприимство. За те два-три дня, что мы находились здесь, все были очень гостеприимные. Спасибо стадиону, спасибо болельщикам, которые были дружелюбны с нами сегодня. Что касается игры. Казахстан должен гордиться Северо-Казахстанской областью, этими ребятами, которые сегодня вышли и сделали историю для футбола.
Мы держали ту дисциплину, которая была выбрана на игру, были хорошо организованы и ждали свой шанс. Я благодарю ребят за то, что они имели терпение. Команда “Осиек” очень квалифицирована по исполнениям. Но, к сожалению, тяжело было взламывать оборону, плюс еще здесь надо отметить самоотдачу наших ребят. Мы дождались своего момента и реализовали его. Те ребята, которые вышли на поле, и те ребята, которые были в стартовом составе, четко выполняли свои функции на поле, что привело нас к успеху.

Всех благодарю за участие. Всем болельщикам, которые верили в нашу команду, огромное спасибо! Те болельщики, которые любят и поддерживают команду вне зависимости от результата. Они поддерживали нас! Я поздравляю весь регион СКО, особенно нашего акима Кумара Иргибаевича Аксакалова вместе с руководством клуба. Они заслужили этот результат. Поэтому я думаю, что СКО подарила эту победу всему Казахстану!».

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