Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец

В фарерском клубе сообщили, что ждут ответа от «красных дьяволов».

— Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время ждем ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении «КИ Клаксвик» в Twitter.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.