Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец
«КИ Клаксвик» предложил 20 овец за нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Манчестер Юнайтед
КлаксвикЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
«КИ Клаксвик» предложил 20 овец за нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
В фарерском клубе сообщили, что ждут ответа от «красных дьяволов».
— Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время ждем ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении «КИ Клаксвик» в Twitter.
Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.