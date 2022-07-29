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17:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец

«КИ Клаксвик» предложил 20 овец за нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Спорт-Экспресс

В фарерском клубе сообщили, что ждут ответа от «красных дьяволов».

— Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время ждем ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении «КИ Клаксвик» в Twitter.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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