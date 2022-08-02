Головин попал в заявку «Монако» на первый матч с ПСВ
Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в заявку «Монако» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ.
Монако
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Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в заявку «Монако» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ.
В шорт-лист монегасков попали 25 футболистов, среди которых и оказался Головин.
Домашний матч «Монако» состоится во вторник, 2 августа, в городе Фонвьей. Начало — в 21:00 по московскому времени.
Головин в минувшем сезоне провел 27 матчей в Лиге 1, в которых забил три мяча и сделал четыре голевых паса.