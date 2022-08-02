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10:54 (мск), источник: Московский комсомолец

Головин попал в заявку «Монако» на первый матч с ПСВ

Полузащитник сборной России Александр Головин вошел в заявку «Монако» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

Монако
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Источник: Reuters

В шорт-лист монегасков попали 25 футболистов, среди которых и оказался Головин.

Домашний матч «Монако» состоится во вторник, 2 августа, в городе Фонвьей. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Головин в минувшем сезоне провел 27 матчей в Лиге 1, в которых забил три мяча и сделал четыре голевых паса.

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