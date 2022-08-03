«Рейнджерс» проиграл «Юниону» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Встреча, которая прошла в Бельгии, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ответная игра состоится в Шотландии 9 августа.

Отметим, что «Юнион» в этом сезоне дебютирует в ЛЧ. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Бельгии.