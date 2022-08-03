«Рейнджерс» проиграл «Юниону» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Шотландский «Рейнджерс» проиграл бельгийскому «Юниону» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Рейнджерс
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Шотландский «Рейнджерс» проиграл бельгийскому «Юниону» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в Бельгии, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ответная игра состоится в Шотландии 9 августа.
Отметим, что «Юнион» в этом сезоне дебютирует в ЛЧ. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Бельгии.