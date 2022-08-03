УЕФА отказал «Барсе» в кредите в залог будущих доходов от прав на трансляции матчей Лиги чемпионов

Этим летом «Барса» продала 25% телеправ на трансляции чемпионата Испании американскому инвестфонду Sixth Street за 560−660 млн евро. По данным источника, «Барса» планировала провернуть похожую сделку с правами на показ матчей Лиги чемпионов, но получила жесткий отказ от УЕФА.

Европейский футбольный орган объяснил свою позицию тем, что «Барса» не может использовать будущие доходы от прав, потому что не существует гарантии, что клуб каждый год будет стабильно участвовать в Лиге чемпионов.

В последний раз «Барса» не попала в главный еврокубок по итогам национального чемпионата в сезоне 2002/03. В минувшем сезоне команда провалилась в Лиге чемпионов, впервые за 17 лет вылетев в Лигу Европы после группового этапа. Во втором по силе еврокубке «Барса» дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему победителю турнира — немецкому «Айнтрахту» (1:1, 2:3).

В середине минувшего сезона «Барса» рисковала остаться без еврокубков и провести худший сезон за многие годы. Но с приходом легенды клуба Хави в ноябре игра постепенно наладились, а вместе с ней пришли и результаты. Каталонская команда закончила сезон на втором месте и попала в Лигу чемпионов.