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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
18:50 (мск), источник: Sports.Ru

Оливер назначен судьей матча за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт». На игре будет полуавтоматическая система определения офсайда

УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок Европы.

Реал
Айнтрахт Ф
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Источник: AFP 2022

Главным арбитром игры «Реал» — «Айнтрахт» будет англичанин Майкл Оливер.

Впервые на таком уровне в матче под эгидой УЕФА будет использоваться полуавтоматическая система определения офсайда.

«Реал» и «Айнтрахт» сыграют в Хельсинки 10 августа. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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