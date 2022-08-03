Оливер назначен судьей матча за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт». На игре будет полуавтоматическая система определения офсайда
УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок Европы.
Реал
Айнтрахт Ф
УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок Европы.
Главным арбитром игры «Реал» — «Айнтрахт» будет англичанин Майкл Оливер.
Впервые на таком уровне в матче под эгидой УЕФА будет использоваться полуавтоматическая система определения офсайда.
«Реал» и «Айнтрахт» сыграют в Хельсинки 10 августа. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.