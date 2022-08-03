«Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» в матче третьего раунда отбора Лиги чемпионов

Забитым мячом в составе «Ференцвароша», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, отметился Франк Боли (17-я минута). У «Карабаха» гол забил Овусу (34). Гол нападающего «Карабаха» Ибрахима Ваджи на третьей компенсированной к первому тайму минуте был отменен после использования видеоассистента рефери (VAR). Ответная игра между командами пройдет 9 августа.
В другом матче игрового дня норвежский «Будё-Глимт» дома победил литовский «Жальгирис» (5:0). Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин провел полный матч. Ответная игра состоится 9 августа.
2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».