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3 августа, источник: ТАСС

«Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» в матче третьего раунда отбора Лиги чемпионов

ТАСС, 3 августа. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в среду в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с «Карабахом» из Азербайджана в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ференцварош
КарабахЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Забитым мячом в составе «Ференцвароша», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, отметился Франк Боли (17-я минута). У «Карабаха» гол забил Овусу (34). Гол нападающего «Карабаха» Ибрахима Ваджи на третьей компенсированной к первому тайму минуте был отменен после использования видеоассистента рефери (VAR). Ответная игра между командами пройдет 9 августа.

В другом матче игрового дня норвежский «Будё-Глимт» дома победил литовский «Жальгирис» (5:0). Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин провел полный матч. Ответная игра состоится 9 августа.

В прошлом сезоне «Ференцварош» стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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