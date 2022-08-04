Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом» в Лиге чемпионов

«Полные трибуны на стадионе, погода — все это было дополнительными факторами, но это не значит, что мы хотели лишь защищаться. У нас были несколько отличных моментов во втором тайме. Игра и результат — это разные вещи. Есть то, что я не хочу говорить публично, мы все обсудим с игроками», — цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».