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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов не отражает всех нюансов игры.

ФеренцварошЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В среду «Ференцварош» в Баку сыграл вничью с азербайджанским «Карабахом» — 1:1.

«Полные трибуны на стадионе, погода — все это было дополнительными факторами, но это не значит, что мы хотели лишь защищаться. У нас были несколько отличных моментов во втором тайме. Игра и результат — это разные вещи. Есть то, что я не хочу говорить публично, мы все обсудим с игроками», — цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

«Мы уже провели 4−5 матчей, это были сложные игры, у нас также были две тяжелые выездные встречи, в которых мы добились хороших результатов. Я могу поздравить команду, игроки выложились на полную», — сказал главный тренер венгерского клуба.

Ответная игра пройдет в Будапеште 9 августа.

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