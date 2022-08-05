«Твенте» и «Брондбю» одержали победы в матчах квалификации Лиги конференций

«Твенте» в гостях обыграл сербский клуб «Чукарички» со счётом 3:1. В составе клуба из Нидерландов отличились Дан Ротс (8-я минута), Михел Влап (30-я минута) и Джошуа Бренет (43-я минута). Единственный мяч за белградцев забил на 59-й минуте Стефан Ковач. На матче работала бригада арбитров во главе с австрийцем Харальдом Лехнером.