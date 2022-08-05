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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Твенте» и «Брондбю» одержали победы в матчах квалификации Лиги конференций

4 августа «Твенте» (Нидерланды) и «Брондбю» (Дания) провели первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2022/2023.

Брённбю
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Базель
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Источник: Reuters

«Твенте» в гостях обыграл сербский клуб «Чукарички» со счётом 3:1. В составе клуба из Нидерландов отличились Дан Ротс (8-я минута), Михел Влап (30-я минута) и Джошуа Бренет (43-я минута). Единственный мяч за белградцев забил на 59-й минуте Стефан Ковач. На матче работала бригада арбитров во главе с австрийцем Харальдом Лехнером.

«Брондбю» дома обыграл швейцарский «Базель» со счётом 1:0. Победу датчанам принёс гол хорватского нападающего Марко Дивковича на 74-й минуте. На встрече в качестве главного рефери работал словак Филип Глова.

Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 11 августа.

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