УЕФА наказал «Ференцварош» Черчесова за расистское поведение болельщиков

За расистское поведение болельщиков «Ференцварош» оштрафован на 15 тыс. евро и должен частично закрыть свой стадион во время следующего домашнего матча турнира УЕФА. Закрыто должно быть не менее 1000 мест на трибуне B. Кроме того, венгерский клуб должен разместить баннер против расизма с логотипом УЕФА.

«Ференцварошу» запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий гостевой матч турнира УЕФА. Данный запрет подлежит испытательному сроку в два года. Клуб также оштрафован на 50 тыс. евро за использование пиротехники, бросание предметов, провокационные сообщения оскорбительного характера и нанесения ущерба.

«Ференцварош» должен в течение 30 дней связаться со «Слованом» для возмещения ущерба, причиненного его болельщиками. Речь идет о 20 сломанных креслах. Наконец «Ференцварош» оштрафован на 14 тыс. евро за блокирование общественных проходов.