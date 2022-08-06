УЕФА наказал «Ференцварош» Черчесова за расистское поведение болельщиков
УЕФА вынес санкции в отношении «Ференцвароша» из-за расистского поведения болельщиков на матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с братиславским «Слованом».
УЕФА вынес санкции в отношении «Ференцвароша» из-за расистского поведения болельщиков на матчах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с братиславским «Слованом».
За расистское поведение болельщиков «Ференцварош» оштрафован на 15 тыс. евро и должен частично закрыть свой стадион во время следующего домашнего матча турнира УЕФА. Закрыто должно быть не менее 1000 мест на трибуне B. Кроме того, венгерский клуб должен разместить баннер против расизма с логотипом УЕФА.
«Ференцварошу» запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий гостевой матч турнира УЕФА. Данный запрет подлежит испытательному сроку в два года. Клуб также оштрафован на 50 тыс. евро за использование пиротехники, бросание предметов, провокационные сообщения оскорбительного характера и нанесения ущерба.
«Ференцварош» должен в течение 30 дней связаться со «Слованом» для возмещения ущерба, причиненного его болельщиками. Речь идет о 20 сломанных креслах. Наконец «Ференцварош» оштрафован на 14 тыс. евро за блокирование общественных проходов.
В третьем отборочного раунде Лиги чемпионов команда Станислава Черчесова сыграла вничью с азербайджанским «Карабахом» (1:1). Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.