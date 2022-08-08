Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Арсенал
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Рубин
22
Футбол. Премьер-лига
7.08
Сочи
Нижний Новгород
21
Футбол. Премьер-лига
7.08
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Еврокубки
9.08
Гзира Юнайтед
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
9.08
Б-36
Виборг
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
4.08
Хайдук С
Витория Гимарайнш
31
4.08
Данди Юнайтед
АЗ
10
4.08
Зриньски
Тобол Кс
10
4.08
Фехервар
Петрокуб
50
4.08
Брейдаблик
Истанбул Башакшехир
13
4.08
Викингур Р
Лех
10
4.08
Брённбю
Базель
10
4.08
Балкани
Клаксвик
32
Футбол. Лига конференций. Все результаты
18:21 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Кызыл-Жара» не сможет в срок вылететь в Казахстан. Известны подробности

Соперник петропавловского «Кызыл-Жара» в Лиге конференций перенес вылет в Казахстан на ответный матч квалификации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
АПОЭЛЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: АПОЭЛ

По информации goal.philenews.com, кипрский клуб должен был отправится в Нур-Султан чартерным рейсом утром во вторник 9 августа. Однако вылет был перенесен на утро среды.

Причина изменения в расписании полета заключается в том, что авиакомпания, которая будет выполнять чартерный рейс, столкнулась с техническими проблемами.

Отмечается, что возвращение команды на Кипр состоится рано утром в пятницу. Во вторник АПОЭЛ будет тренироваться на Кипре, а в среду, накануне матча, тренировка пройдет на «Астана Арене».

Напомним, ответный матч квалификации турнира состоится в четверг, 11 августа. Начало игры в Нур-Султане в 19:30 по местному времени. В первой встрече киприоты отпраздновали минимальную победу — 1:0.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь