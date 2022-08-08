Соперник «Кызыл-Жара» не сможет в срок вылететь в Казахстан. Известны подробности

Источник: АПОЭЛ

По информации goal.philenews.com, кипрский клуб должен был отправится в Нур-Султан чартерным рейсом утром во вторник 9 августа. Однако вылет был перенесен на утро среды.

Причина изменения в расписании полета заключается в том, что авиакомпания, которая будет выполнять чартерный рейс, столкнулась с техническими проблемами.

Отмечается, что возвращение команды на Кипр состоится рано утром в пятницу. Во вторник АПОЭЛ будет тренироваться на Кипре, а в среду, накануне матча, тренировка пройдет на «Астана Арене».