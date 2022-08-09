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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Буде-Глимт» россиянина Никиты Хайкина вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Норвежский «Буде-Глимт» сыграл вничью на выезде против «Жальгириса» из Латвии со счётом 1:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Буде-Глимт
Жальгирис ВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

За норвежскую команду также выступает российский голкипер Никита Хайкин.

Матч начался с травмы Хайкина на 15-й минуте, вместо него ворота занял Юлиан Лунд.

На 39-й минуте «Жальгирис» забил усилиями Франсиса Кьеремеха, но на 50-й норвежский клуб сравнял — гол забил Йоэль Мугиша.

В оставшееся время матча хозяева остались в меньшинстве — поле покинул Петар Мамич за прямую красную карточку. Итоговый счёт игры — 1:1.

Напомним, первым матч команд завершился разгромной победой «Будё-Глимта» со счётом 5:0. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».

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