«Ференцварош» не сумел выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 9 августа. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 1:3 проиграл азербайджанскому «Карабаху» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Будапеште.

Забитыми мячами в составе гостей отметились Абделла Зубир (7-я минута) и Ибрахима Ваджи (54, 78). У хозяев отличился Адама Траоре (86). По итогам двух встреч победу одержал «Карабах». Первая игра в Азербайджане завершилась со счетом 1:1.

Подопечные бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова не смогли выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов и сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы с победителем противостояния между северомакедонским «Шкупи» и ирландским «Шемрок Роверс». «Карабаху» предстоит сыграть против чешского клуба «Виктория Пльзень» в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ференцварош» стал под руководством Черчесова победителем чемпионата и Кубка Венгрии.