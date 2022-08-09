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23:12 (мск), источник: ТАСС

«Ференцварош» не сумел выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

По сумме двух встреч команда под руководством Станислава Черчесова уступила азербайджанскому «Карабаху».

Ференцварош
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 9 августа. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» со счетом 1:3 проиграл азербайджанскому «Карабаху» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Будапеште.

Забитыми мячами в составе гостей отметились Абделла Зубир (7-я минута) и Ибрахима Ваджи (54, 78). У хозяев отличился Адама Траоре (86). По итогам двух встреч победу одержал «Карабах». Первая игра в Азербайджане завершилась со счетом 1:1.

Подопечные бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова не смогли выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов и сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы с победителем противостояния между северомакедонским «Шкупи» и ирландским «Шемрок Роверс». «Карабаху» предстоит сыграть против чешского клуба «Виктория Пльзень» в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ференцварош» стал под руководством Черчесова победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. Действующим победителем Лиги чемпионов является испанский «Реал».

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