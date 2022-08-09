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9 августа, источник: Чемпионат.com

Черчесова подвели собственные футболисты. Так вылетать из Лиги чемпионов — очень обидно

«Ференцварош» был не хуже «Карабаха», но с реализацией случилась какая-то беда.

Карабах
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Источник: AP 2022

Новый розыгрыш Лиги чемпионов пройдёт без российских тренеров. «Ференцварош» Станислава Черчесова проделал тяжёлый путь и добрался до 3-го квалификационного раунда. В первом матче с «Карабахом» удалось не проиграть (1:1), а вот ответная встреча обернулась катастрофой.

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Трудности у «Ференцвароша» начались сразу же. Команда Черчесова чуть не пропустила уже на второй минуте. После этого хозяевам удалось забрать мяч под контроль, но спокойствие продержалось недолго — обрез в центре поля привёл к быстрой атаке «Карабаха» и голу Абделла Зубира. 0:1.

Пропущенный гол подействовал на «Ференцварош» моментально. Команда Черчесова пошла вперёд и стала регулярно обострять у чужих ворот. Шансов забить было предостаточно: как минимум Франк Боли и Адама Траоре должны были сравнивать счёт. Но с реализацией у «Ференцвароша» откровенно не пошло.

«Карабах», хоть и был менее активен, совсем про атаки тоже не забывал. Больше всего проблем «Ференцварошу» доставлял Ибраима Ваджи. Юркий нападающий прессинговал защитников, открывался под передачи на ход и был одним из самых ярких футболистов на поле.

Наверняка вам знакомо ощущение, когда в матче назревает гол. Так же было в случае с «Ференцварошем», однако счёт оставался прежним. На 30-й минуте форвард Токмак Нгуен вывалился один на один, но тоже не забил. Более того, команда Черчесова сразу же чуть не поплатилась за транжирство — «Карабах» ускакал в острейшую контратаку, которую пришлось срывать ценой жёлтой карточки. Ближе к концу первого тайма игра стала жёстче, а моментов значительно поубавилось — обострял уже исключительно «Ференцварош».

Источник: ФК "Ференцварош"

А на последних минутах команда Черчесова собралась с силами и насела на ворота соперника. Правда, перед свистком на перерыв чуть не поплатилась за излишнюю настойчивость вторым голом.

Второй тайм начался для «Ференцвароша» с потери — из-за травмы пришлось снимать с игры Андерсона Эсити. На этом проблемы для Черчесова не закончились. Спустя несколько минут «Карабах» забил второй. Кади дали прострелить, а Ваджи, мучившего оборону «Ференцвароша» весь матч, упустили буквально в метре от линии ворот.

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Если к первому голу «Ференцварош», видимо, был готов, то второй сильно ударил по психологии. Атаки у хозяев стали суматошнее, и ситуацию усложнял прилив уверенности у футболистов «Карабаха». В дальнейшем игра складывалась по одному сценарию: хозяева пытались выстрадать гол, гости — остро контратаковали.

На 78-й минуте счёт стал разгромным. «Карабах» провёл ещё одну быструю атаку, а Ваджи вновь показал нападающим «Ференцвароша», как надо решать у чужих ворот.

На один гол «Ференцварош» всё же сподобился. Траоре вспомнил, как надо забивать, и вложил всю злость в удар — без шансов для вратаря. Но было уже поздно.

После такого вылета из Лиги чемпионов Черчесову должно быть обидно. «Ференцварош» создал достаточно моментов, чтобы как минимум сыграть с «Карабахом» вничью, но футболисты откровенно подвели тренера. Теперь команду ждёт квалификация Лиги Европы.

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