«Монако» с Головиным проиграл ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман. На 58-й минуте защитник «Монако» Гильермо Марипан сравнял счёт. На 70-й минуте монегаски вышли вперёд — гол забил нападающий Виссам Бен-Йеддер.

На 89-й минуте хавбек хозяев Эрик Гутьеррес вновь сравнял счёт. В дополнительное время встречи победный гол забил нападающий ПСВ Люк де Йонг.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте, не отметившись результативными действиями.