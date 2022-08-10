«Плохое начало и плохой конец». Черчесов прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

«Теоретически мы были полностью готовы. К сожалению, на практике все оказалось не так. Матч был похож на домашний со “Слованом”: плохое начало и плохой конец. Мы не очень хорошо подошли к матчу даже в начале.



Мы не можем разделять оборону, полузащиту и атакующую линию с точки зрения ошибок. У нас было много ненужных передач, которые освобождали место для атак соперника. Сегодня была квалификация, где мы проиграли 1:3, и я понимаю, что это эмоциональный момент, мы с ребятами тоже общались после матча. Но для меня, как для тренера, главное — проанализировать встречу спокойно и без эмоций.



Моя работа по отношению к игрокам заключается не в том, не чтобы критиковать, а в том, чтобы анализировать ошибки и готовить их, при этом я также должен проверить свою работу на наличие ошибок», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.