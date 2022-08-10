Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
9.08
Шкупи
Шэмрок Роверс
12
Футбол. Еврокубки
9.08
Б-36
Виборг
12
Футбол. Еврокубки
9.08
Штурм
Динамо К
12
Футбол. Еврокубки
9.08
ПСВ
Монако
32
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
9.08
ПСВ
Монако
32
9.08
Штурм
Динамо К
12
9.08
Ференцварош
Карабах
13
9.08
Динамо З
Лудогорец
42
9.08
Мидтьюлланн
Бенфика
13
9.08
Аполлон
Маккаби Хайфа
20
9.08
Виктория Пл
Шериф
21
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:46 (мск), источник: Sport24

«Плохое начало и плохой конец». Черчесов прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился комментарием после поражения от «Карабаха» (1:3) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош
Карабах
Шэмрок РоверсЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Теоретически мы были полностью готовы. К сожалению, на практике все оказалось не так. Матч был похож на домашний со “Слованом”: плохое начало и плохой конец. Мы не очень хорошо подошли к матчу даже в начале.

Мы не можем разделять оборону, полузащиту и атакующую линию с точки зрения ошибок. У нас было много ненужных передач, которые освобождали место для атак соперника. Сегодня была квалификация, где мы проиграли 1:3, и я понимаю, что это эмоциональный момент, мы с ребятами тоже общались после матча. Но для меня, как для тренера, главное — проанализировать встречу спокойно и без эмоций.

Моя работа по отношению к игрокам заключается не в том, не чтобы критиковать, а в том, чтобы анализировать ошибки и готовить их, при этом я также должен проверить свою работу на наличие ошибок», — цитирует Черчесова Nemzeti Sport.

Команда Черчесова выбыла из Лиги чемпионов и продолжит свой путь в финальном раунде квалификации Лиги Европы, где сразится с ирландским «Шэмрок Роверс».

 Ксения Бородина показала, как чужой муж заигрывает с бывшей женой: «Фу!»
Бывшая девушка Овечкина выложила горячие фото в купальнике, засветив свой «крепкий орешек»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь