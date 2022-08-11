«Реал» победил «Айнтрахт» и в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

В составе победителей голы забили Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65). Для Бензема этот гол стал 324-м в составе «Реала», французский нападающий обошел по этому показателю испанца Рауля и вышел на второе место, лучшим бомбардиром мадридской команды является португалец Криштиану Роналду (450 голов), выступавший за «Реал» с 2009 по 2018 год. Рауль играл за команду в 1994—2010 годах.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. «Реал» в мае в 11-й раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв английский «Ливерпуль» (1:0), «Айнтрахт» в финале Лиги Европы был сильнее шотландского «Глазго Рейнджерс» (5:4 по пенальти, основное время — 1:1). «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в пятый раз, ранее испанский клуб выигрывал трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА «Реал» делит первое место с испанской «Барселоной» и итальянским «Миланом».

«Реал» и «Айнтрахт» встретились во второй раз в истории. Ранее клубы играли в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1960 году, встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Реала».

На игре впервые применялась полуавтоматическая система определения офсайда, данная система будет использоваться в матчах группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Главным тренером «Реала» является итальянец Карло Анчелотти, он стал первым тренером, который смог выиграть Суперкубок УЕФА четыре раза. Ранее он выигрывал трофей в 2003, 2007 (оба раза — с «Миланом») и 2014 (с «Реалом») годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА Анчелотти обошел испанца Хосепа Гвардиолу, на счету которого три победы: в 2009, 2011 (оба раза — с «Барселоной») и 2013 (с германской «Баварией») годах.

История Суперкубка УЕФА