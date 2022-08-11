«Реал» победил «Айнтрахт» и в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
ТАСС, 10 августа. Испанский футбольный клуб «Реал» со счетом 2:0 обыграл германский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в среду на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
ТАСС, 10 августа. Испанский футбольный клуб «Реал» со счетом 2:0 обыграл германский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в среду на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
В составе победителей голы забили Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65). Для Бензема этот гол стал 324-м в составе «Реала», французский нападающий обошел по этому показателю испанца Рауля и вышел на второе место, лучшим бомбардиром мадридской команды является португалец Криштиану Роналду (450 голов), выступавший за «Реал» с 2009 по 2018 год. Рауль играл за команду в 1994—2010 годах.
В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. «Реал» в мае в 11-й раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв английский «Ливерпуль» (1:0), «Айнтрахт» в финале Лиги Европы был сильнее шотландского «Глазго Рейнджерс» (5:4 по пенальти, основное время — 1:1). «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в пятый раз, ранее испанский клуб выигрывал трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА «Реал» делит первое место с испанской «Барселоной» и итальянским «Миланом».
«Реал» и «Айнтрахт» встретились во второй раз в истории. Ранее клубы играли в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1960 году, встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Реала».
На игре впервые применялась полуавтоматическая система определения офсайда, данная система будет использоваться в матчах группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Главным тренером «Реала» является итальянец Карло Анчелотти, он стал первым тренером, который смог выиграть Суперкубок УЕФА четыре раза. Ранее он выигрывал трофей в 2003, 2007 (оба раза — с «Миланом») и 2014 (с «Реалом») годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА Анчелотти обошел испанца Хосепа Гвардиолу, на счету которого три победы: в 2009, 2011 (оба раза — с «Барселоной») и 2013 (с германской «Баварией») годах.
Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. До 1997 года трофей разыгрывался в формате двухматчевого противостояния между победителями Лиги чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов) и Кубка обладателей кубков (упразднен в 1999 году). В истории СССР единственным победителем Суперкубка УЕФА стало киевское «Динамо», которое в 1975 году обыграло мюнхенскую «Баварию» (1:0, 2:0), в 1981 году тбилисское «Динамо» могло побороться за трофей с английским «Ливерпулем», но встречи не произошло из-за того, что команды не согласовали даты проведения матчей. Российские клубы дважды принимали участие в игре за Суперкубок УЕФА. В 2005 году московский ЦСКА в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (1:3), в 2008 году петербургский «Зенит» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» (2:1).