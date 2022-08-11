Анчелотти рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

«Теперь он (Бензема) в очереди за “Золотым мячом”. Есть ли какие-то сомнения? Для меня — нет, — сказал Анчелотти, которого цитирует АФП со ссылкой Movistar TV. — Это была непростая игра, соперник закрепился на своей половине поля, но нам удалось забить, и после этого мы контролировали ситуацию. Вначале сезона нельзя ожидать, что команда будет готова на 100%, но мы победили, это хорошее начало сезона. Уверен, что победа поможет нам добиться лучших результатов, ведь она мотивирует игроков».