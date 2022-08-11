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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
08:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анчелотти рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти после победы в матче за Суперкубок УЕФА заявил, что капитан мадридцев нападающий Карим Бензема будет главным претендентом на награду «Золотой мяч».

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В среду «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 2:0. Автором второго мяча стал Бензема. Француз с 324 голами вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба, обойдя Рауля.

«Теперь он (Бензема) в очереди за “Золотым мячом”. Есть ли какие-то сомнения? Для меня — нет, — сказал Анчелотти, которого цитирует АФП со ссылкой Movistar TV. — Это была непростая игра, соперник закрепился на своей половине поля, но нам удалось забить, и после этого мы контролировали ситуацию. Вначале сезона нельзя ожидать, что команда будет готова на 100%, но мы победили, это хорошее начало сезона. Уверен, что победа поможет нам добиться лучших результатов, ведь она мотивирует игроков».

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