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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у ЧФР в квалификации Лиги конференций

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» сегодня проведут ответный поединок за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций с румынским ЧФР, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Встречу на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока будет судить датская бригада арбитров, которую возглавит 34-летний рефери ФИФА Мортен Крог. Начало игры в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5». Неделю назад на поле стадиона «Сакарья Ататюрк» в турецком Адапазары чемпионы Беларуси и Румынии играли очень осторожно и ни разу не смогли поразить ворота — ничья 0:0.

Победитель этого двухматчевого противостояния поспорит за выход в групповой этап ЛК с неудачником встреч между словенским «Марибором» и финским ХИКом из Хельсинки в квалификации Лиги Европы. На старте еврокубкового сезона футболисты «Шахтера» уже встречались с «Марибором» в 1-м квалификационном круге Лиги чемпионов и уступили словенскому клубу по сумме двух поединков — 0:0 и 0:2. Чемпион Румынии в квалификации ЛЧ оказался слабее армянского «Пюника» из Еревана, а в 2-м раунде Лиги конференций одолел «Интер» из Андорры.

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