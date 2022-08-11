Солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у ЧФР в квалификации Лиги конференций

Встречу на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока будет судить датская бригада арбитров, которую возглавит 34-летний рефери ФИФА Мортен Крог. Начало игры в 20.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5». Неделю назад на поле стадиона «Сакарья Ататюрк» в турецком Адапазары чемпионы Беларуси и Румынии играли очень осторожно и ни разу не смогли поразить ворота — ничья 0:0.

Победитель этого двухматчевого противостояния поспорит за выход в групповой этап ЛК с неудачником встреч между словенским «Марибором» и финским ХИКом из Хельсинки в квалификации Лиги Европы. На старте еврокубкового сезона футболисты «Шахтера» уже встречались с «Марибором» в 1-м квалификационном круге Лиги чемпионов и уступили словенскому клубу по сумме двух поединков — 0:0 и 0:2. Чемпион Румынии в квалификации ЛЧ оказался слабее армянского «Пюника» из Еревана, а в 2-м раунде Лиги конференций одолел «Интер» из Андорры.