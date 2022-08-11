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Футбол. Лига конференций. Все результаты
18:46 (мск), источник: Vesti.kz

АПОЭЛ оставил дебютанта из Казахстана без еврокубков

Петропавловский «Кызыл-Жар» не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
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В ответном матче третьего раунда квалификации казахстанские футболисты сыграли вничью с кипрским АПОЭЛом на «Астана Арене» — 0:0.

Если первый тайм не изобиловал опасными моментами, то после перерыва петропавловцы чуть поднажали и стали больше угрожать воротам соперника. При этом на 63-й минуте хозяева поля имели шанс открыть счет в матче, когда после розыгрыша стандарта Валерий Каршакевич из убойной позиции пробивал по воротам головой, но угодил в перекладину.

Дальнейшие попытки подопечных Али Алиева пробить Вида Белеца не увенчались успехом.

Таким образом по сумме двух игр (0:1) «Кызыл-Жар» вылетел из Лиги конференций. Для казахстанской команды это был дебютный сезон в еврокубках.

Кызыл-Жар
0:0
Первый тайм: 0:0
АПОЭЛ
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