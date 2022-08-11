АПОЭЛ оставил дебютанта из Казахстана без еврокубков

Если первый тайм не изобиловал опасными моментами, то после перерыва петропавловцы чуть поднажали и стали больше угрожать воротам соперника. При этом на 63-й минуте хозяева поля имели шанс открыть счет в матче, когда после розыгрыша стандарта Валерий Каршакевич из убойной позиции пробивал по воротам головой, но угодил в перекладину.