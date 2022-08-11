АПОЭЛ оставил дебютанта из Казахстана без еврокубков
Петропавловский «Кызыл-Жар» не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Петропавловский «Кызыл-Жар» не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче третьего раунда квалификации казахстанские футболисты сыграли вничью с кипрским АПОЭЛом на «Астана Арене» — 0:0.
Если первый тайм не изобиловал опасными моментами, то после перерыва петропавловцы чуть поднажали и стали больше угрожать воротам соперника. При этом на 63-й минуте хозяева поля имели шанс открыть счет в матче, когда после розыгрыша стандарта Валерий Каршакевич из убойной позиции пробивал по воротам головой, но угодил в перекладину.
Дальнейшие попытки подопечных Али Алиева пробить Вида Белеца не увенчались успехом.
Таким образом по сумме двух игр (0:1) «Кызыл-Жар» вылетел из Лиги конференций. Для казахстанской команды это был дебютный сезон в еврокубках.