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Футбол. Лига конференций. Все результаты
19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Два гола и удаление». Второй казахстанский клуб за день вылетел из Лиги конференций

Футбольный клуб «Тобол» не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
ЗриньскиЛига конференций: таблица и календарь
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Костанайская команда сыграла вничью на своем поле с боснийским «Зриньски» — 1:1.

Первыми успеха добились гости на 34-й минуте усилиями Марио Чуже, убежавшего от защитника Сергея Малого и точно отправившего мяч в дальний угол ворот. Хозяева ответили точным ударом Серже Дебле на 53-й минуте. Но в данном случае стоит отметить высокие индивидуальные действия и ассист Зорана Тошича.

А на 80-й минуте «Тобол» грубо ошибся в центре поля, вследствие чего Александру Мокину пришлось рукой прерывать атаку соперника за пределами штрафной площади, как итог — прямая красная карточка. В меньшинстве «Тобол» не смог добиться приемлемого результата и потерпел обидное поражение по сумме двух игр (1:2), поскольку даже вдесятером продолжал оказывать давление на ворота боснийского клуба, но, увы, поплатился за упущенные моменты в ходе встречи.

В раунде плей-офф ЛК «Зриньски» встретится с победителем пары «Олимпиакос» — «Слован».

Тобол Кс
1:1
Первый тайм: 0:0
Зриньски
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