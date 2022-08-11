«Два гола и удаление». Второй казахстанский клуб за день вылетел из Лиги конференций

Первыми успеха добились гости на 34-й минуте усилиями Марио Чуже, убежавшего от защитника Сергея Малого и точно отправившего мяч в дальний угол ворот. Хозяева ответили точным ударом Серже Дебле на 53-й минуте. Но в данном случае стоит отметить высокие индивидуальные действия и ассист Зорана Тошича.

А на 80-й минуте «Тобол» грубо ошибся в центре поля, вследствие чего Александру Мокину пришлось рукой прерывать атаку соперника за пределами штрафной площади, как итог — прямая красная карточка. В меньшинстве «Тобол» не смог добиться приемлемого результата и потерпел обидное поражение по сумме двух игр (1:2), поскольку даже вдесятером продолжал оказывать давление на ворота боснийского клуба, но, увы, поплатился за упущенные моменты в ходе встречи.