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Футбол. Лига конференций. Все результаты
19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Даже казахстанские судьи…». Тренер «Кызыл-Жара» высказался после вылета команды из еврокубков

Главный тренер петропавловского «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал результат противостояния третьего квалификационного раунда Лиги конференций против кипрского АПОЭЛа. Его команда не сумела пробиться в финал отборочного цикла, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
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Источник: СК "Кызыл-Жар"

Ответная игра, прошедшая в Нур-Султане, завершилась нулевой ничьей. На прошлой неделе АПОЭЛ одержал минимальную победу в родных стенах — 1:0. Поэтому итоговый результат в пользу киприотов.

— Огромное спасибо болельщикам, СМИ, всем, кто нас поддерживал! Чувствовалась футбольная атмосфера. Ребята чувствовали давление. Физически наши соперники к концу встречи должны были подсесть, и в конце мы должны были свои немногочисленные моменты реализовать. Но была перекладина, после еще один момент… Но огромная благодарность ребятам, я горжусь ими! Для них это была хорошая школа. Теперь их целью будет игра на таком уровне, — сказал он.

— Удивил ли чем-то соперник?

— Они играли у себя дома так же. Использовали вертикальные передачи между линиями, и если соперники перекрывают эти передачи, то АПОЭЛ переходит на подачи с фланга. Сюрпризов никаких не было.

— Оцените сегодняшнее судейство…

— Честно говоря, не хочу это обсуждать. Но сегодня явно все заметили, что судья немного потерял контроль игры. Были непонятные остановки. Даже наши казахстанские судьи более справедливы.

— После попадания в перекладину показалось, что АПОЭЛ начал много тянуть время. Это был страх с их стороны?

— У АПОЭЛа начался спад после 70-й минуты. После попадания в перекладину наши ребята начали оказывать давление, а соперники начали применять футбольные хитрости, падать. Но я думаю, что мы делали бы то же самое, будь на их месте.

Напомним, это первый еврокубковый сезон для «Кызыл-Жара».

Кызыл-Жар
0:0
Первый тайм: 0:0
АПОЭЛ
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