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22:23 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» завершили еврокубковый сезон поражением от ЧФР

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не вышли в плей-офф квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЧФР
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Источник: ФК "Шахтер"

Сегодня в ответном поединке третьего квалификационного раунда подопечные Сергея Ташуева проиграли в гостях румынскому ЧФР со счетом 0:1. Неделю назад чемпионы Беларуси и Румынии сыграли вничью — 0:0.

Теперь в борьбе за выход в групповой этап ЛК ЧФР сыграет со словенским «Марибором», который уступил финскому ХИКу из Хельсинки в квалификации Лиги Европы.

На старте еврокубкового сезона футболисты «Шахтера» встречались с «Марибором» в первом квалификационном круге Лиги чемпионов и проиграли словенскому клубу по сумме двух поединков — 0:0 и 0:2. Чемпион Румынии в квалификации ЛЧ оказался слабее армянского «Пюника» из Еревана, а во втором раунде Лиги конференций одолел «Интер» из Андорры.

ЧФР
1:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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