Футболисты «Шахтера» завершили еврокубковый сезон поражением от ЧФР
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не вышли в плей-офф квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не вышли в плей-офф квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном поединке третьего квалификационного раунда подопечные Сергея Ташуева проиграли в гостях румынскому ЧФР со счетом 0:1. Неделю назад чемпионы Беларуси и Румынии сыграли вничью — 0:0.
Теперь в борьбе за выход в групповой этап ЛК ЧФР сыграет со словенским «Марибором», который уступил финскому ХИКу из Хельсинки в квалификации Лиги Европы.
На старте еврокубкового сезона футболисты «Шахтера» встречались с «Марибором» в первом квалификационном круге Лиги чемпионов и проиграли словенскому клубу по сумме двух поединков — 0:0 и 0:2. Чемпион Румынии в квалификации ЛЧ оказался слабее армянского «Пюника» из Еревана, а во втором раунде Лиги конференций одолел «Интер» из Андорры.