Футболисты «Шахтера» завершили еврокубковый сезон поражением от ЧФР

Источник: ФК "Шахтер"

Сегодня в ответном поединке третьего квалификационного раунда подопечные Сергея Ташуева проиграли в гостях румынскому ЧФР со счетом 0:1. Неделю назад чемпионы Беларуси и Румынии сыграли вничью — 0:0.

Теперь в борьбе за выход в групповой этап ЛК ЧФР сыграет со словенским «Марибором», который уступил финскому ХИКу из Хельсинки в квалификации Лиги Европы.