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11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч», а Роналду есть

Ведущее спортивное издание Франции L'Equipe опубликовало на сайте материал с заголовком «Почему Месси нет, а Роналду есть в списке номинантов на “Золотой мяч” 2022 года».

Манчестер Юнайтед
Португалия
ПСЖ
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Источник: AFP 2022

Действующий обладатель награды Лионель Месси, получавший этот приз семь раз и являющийся мировым рекордсменом по этому показателю, не попал в число претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.

L'Equipe называет это «событием», а в числе причин такого решения отмечает, что первый сезон Лео в Париже получился невыразительным. Он был в плохой форме, у него была напряжённость в работе с Маурисио Почеттино, всего шесть голов в Лиге 1, а команда вылетела от «Реала» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Объясняя присутствие в списке претендентов Роналду, издание называет следующие критерии: Криштиану в сезоне-2021/2022 стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии, забил шесть голов в групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф, а также завершил сезон с 32 мячами в 49 играх.

Напомним, 12 августа France Football огласил список тех, кто претендует на «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира по итогам сезона. В числе номинантов: Карим Бензема, Кевин де Брёйне, Роберт Левандовски, Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор и ещё 25 игроков.

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