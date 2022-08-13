Во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч», а Роналду есть

Действующий обладатель награды Лионель Месси, получавший этот приз семь раз и являющийся мировым рекордсменом по этому показателю, не попал в число претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.

L'Equipe называет это «событием», а в числе причин такого решения отмечает, что первый сезон Лео в Париже получился невыразительным. Он был в плохой форме, у него была напряжённость в работе с Маурисио Почеттино, всего шесть голов в Лиге 1, а команда вылетела от «Реала» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Объясняя присутствие в списке претендентов Роналду, издание называет следующие критерии: Криштиану в сезоне-2021/2022 стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Португалии, забил шесть голов в групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф, а также завершил сезон с 32 мячами в 49 играх.