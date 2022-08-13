Конец эпохи? Месси впервые за 17 лет не попал в номинанты на «Золотой мяч»

Социальные сети сразу же начали пестрить тысячами комментариев о конце целой футбольной эпохи. Но стоит ли спешить с резкими суждениями, и так ли плох был Лео в минувшем сезоне?

Изменение формата «Золотого мяча» сыграло против Месси

Предстоящее вручение приза, действительно, будет историческим. Но этот никак не связано с отсутствием Месси в списке претендентов на награду. Дело в том, что France Football решил изменить сам формат вручения приза. Если раньше «Золотой мяч» вручался по итогам календарного года, то в этот раз его получит лучший игрок сезона.

Выходит, что значение имеет именно сезон-2021/22, а осенние выступления в этом году и перформанс на предстоящем чемпионате мира не будут иметь никакого значения. Смена формата как раз сыграла злую шутку с Месси, для которого минувший сезон стал первым за пределами Испании.

Год назад Лео со слезами на глазах простился с «Барселоной» и перешел в «ПСЖ». Невозможно 20 лет играть в одной команде, а потом с ходу вписаться в другую, не тратя время на адаптацию. Месси было непросто встроиться в парижский клуб, где он не является главной звездой, а игра не заточена на него одного.

Адаптация вылилась в сильное снижение результативности. За сезон Лео забил лишь 11 голов в 34 играх за клуб во всех турнирах. Год назад, например, у него было 40 мячей. Да и так мало он в последний раз забивал 16 лет назад.

Конечно, роль Лео на поле изменилась. К голам он записывал множество ассистов и чаще всего выступал в роли дирижера, разгоняя атаки «ПСЖ». Но сам парижский клуб выдал достаточно слабый для себя сезон. Силу команды по успехам во Франции уже давно никто не измеряет, не обращая внимания на успехи внутри страны. Тем более что в этом году им не удалось завоевать Кубок Франции.

«ПСЖ» оценивают по Лиге чемпионов, где они вылетели в первой же стадии плей-офф от мадридского «Реала». Можно сколько угодно говорить о том, что парижане играли лучше, но вылет в ⅛ является однозначным провалом для клуба. Да и в матчах с будущим победителем турнира Лео не смог показать чего-то особенного.

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Для попадания в топ-30 Месси нужно было сверкнуть в Лиге чемпионов

Опубликованные 30 номинантов на «Золотой мяч» четко показывают, что для попадания в число лучших нужно либо проявить себя в Лиге чемпионов, либо быть значимым игроком в топ-клубе из топ-чемпиона.

Так в списке оказался, например, француз Себастьен Алле. Минувший сезон он провел в «Аяксе», который добрался до ⅛ финала Лиги чемпионов. Но Аллер за 8 матчей в главном европейском клубном турнире наколотил сразу 11 голов, став одним из главных открытий розыгрыша. В списке есть и центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер. Прошлый сезон он провел в «Челси», не завоевав ни одного трофея. Но немец стал одним из лучших защитников в сильнейшей лиге мира, что гарантировало попадание в список претендентов.

В топ-30 оказался даже Криштиану Роналду. Вместе с «Манчестером» он занял лишь шестое место в чемпионате Англии, забив во всех турнирах 24 гола. Выходит, что даже столь низкая позиция в топ-лиге котируется выше чемпионства во Франции. К тому же португалец был явным лидером «Юнайтед», чего нельзя сказать о Месси в «ПСЖ».