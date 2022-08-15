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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов рассказал, как «Ференцварош» пережил вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Фехервара» (4:0) в 3-м туре чемпионата Венгрии.

Ференцварош
КарабахЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: ФК «Ференцварош»

«Доволен тем, как наша команда провела матч на фоне поражения от “Карабаха” в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, — сказал Черчесов “СЭ”. — Было важно быстро восстановиться, прежде всего психологически, и это удалось. Тем более “Ференцварош” с крупным счетом победил команду, которая тоже представляет Венгрию в еврокубках.

Теперь готовимся к двум подряд играм с «Шэмрок Роверс» в решающей стадии квалификации Лиги Европы. Матч следующего тура в национальном первенстве перенесен, так что сейчас изучаем только ирландский коллектив. Примем его дома в этот четверг, а через неделю отправимся на выезд — кстати, останемся ночевать на острове. Утром проведем тренировку в Ирландии и вернемся в Будапешт вечером в пятницу, 26 августа.

По сравнению с «Карабахом» против «Фехервара» у нас произошли определенные изменения в составе. Против «Шэмрока» они тоже последуют. Есть вынужденные перестановки из-за повреждений, а есть наши решения, направленные на улучшение качества футбола. Перед нами стоит задача попасть в групповой турнир Лиги Европы, а затем пойдет плотный график вплоть до паузы на встречи сборных в Лиге наций. При таком количестве игр на коротком отрезке важно иметь в строю всю обойму, так что верим, что травмированные оперативно восстановятся".

«Ференцварош» набрал шесть очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Ференцварош» 27 августа дома примет «Гонвед».

Ференцварош
1:3
Первый тайм: 0:0
Карабах
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