Черчесов рассказал, как «Ференцварош» пережил вылет из Лиги чемпионов

Источник: ФК «Ференцварош»

«Доволен тем, как наша команда провела матч на фоне поражения от “Карабаха” в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, — сказал Черчесов “СЭ”. — Было важно быстро восстановиться, прежде всего психологически, и это удалось. Тем более “Ференцварош” с крупным счетом победил команду, которая тоже представляет Венгрию в еврокубках.

Теперь готовимся к двум подряд играм с «Шэмрок Роверс» в решающей стадии квалификации Лиги Европы. Матч следующего тура в национальном первенстве перенесен, так что сейчас изучаем только ирландский коллектив. Примем его дома в этот четверг, а через неделю отправимся на выезд — кстати, останемся ночевать на острове. Утром проведем тренировку в Ирландии и вернемся в Будапешт вечером в пятницу, 26 августа.

По сравнению с «Карабахом» против «Фехервара» у нас произошли определенные изменения в составе. Против «Шэмрока» они тоже последуют. Есть вынужденные перестановки из-за повреждений, а есть наши решения, направленные на улучшение качества футбола. Перед нами стоит задача попасть в групповой турнир Лиги Европы, а затем пойдет плотный график вплоть до паузы на встречи сборных в Лиге наций. При таком количестве игр на коротком отрезке важно иметь в строю всю обойму, так что верим, что травмированные оперативно восстановятся".