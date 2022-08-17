Хайкин сыграл на ноль, гол Классона помог «Копенгагену», Тил превращается в резервиста

В Загребе будет жарко

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 16.08.2022, 22:00 Буде-Глимт 1 Динамо З 0

В предыдущем раунде голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил травму, покинув стадион на костылях. Однако все обошлось, и российский голкипер, пропустив игру норвежского чемпионата, вернулся в состав к главному противостоянию сезона. Ну, а его одноклубники, кажется, старались сделать все, чтобы не нагружать Хайкина работой.

Доминирование в принципе стиль «Буде», который год назад разрывал в Лиге конференций «Рому». Правда, в этот раз запала норвежцев хватило примерно на час. И после того как лучший снайпер хозяев Пеллегрино упустил шанс оформить дубль, пустив мяч мимо дальнего угла, «Динамо» стало поднимать голову. А если быть совсем точным, хорваты стали заставлять соперника ошибаться.

В одном эпизоде Хайкину пришлось останавливать атаку самоотверженным броском в ноги сопернику. В другом мяч все же оказался в сетке, однако «Буде» спасло то, что в начальной стадии атаки в офсайде оказался Петкович. Когда же этот мощный форвард сборной Хорватии заставил защитника «Буде» допустить очередную ошибку, мяч пролетел над верхним углом. Через неделю в Загребе скандинавам и персонально Хайкину будет очень тяжело.

Турки расколдовали Копенгаген

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 16.08.2022, 22:00 Копенгаген 2 Трабзонспор 1

В позапрошлом сезоне Виктор Классон сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов за «Краснодар». Тогда в плей-офф швед на этой же стадии забил переломный гол в ворота греческого ПАОК. Сейчас же Классон делает все, чтобы в основной стадии главного еврокубка сыграли чемпионы Дании, которым достался очень крепкий соперник.

Уже в дебюте, когда хозяева здорово сработали в прессинге, форвард в падении пробил в ближний угол. В «Копенгагене» зимой не ошиблись не только с Классоном, но и с отыгравшим три сезона в серии А Лерагером. На счету этого полузащитника во вторник результативная передача и оказавшийся в итоге победным мяч после стандарта.

Правда, «Трабзонспор» все же повысил свои шансы на прорыв в групповой турнир, сделав то, что прежде не удавалось турецким клубам. Они, оказывается, никогда не забивали в еврокубках «Копенгагену» на его поле. По логике, сделать это должен был начинавший в датской столице профессиональную карьеру Корнелиус, однако лучший снайпер «Трабзонспора» приберег голы на ответную игру, а здесь отличился лидер гостей Бакасетас. Не без доли удачи, но в плей-офф ервокубков она нередко становится ключевым фактором.

Огненная ничья в Глазго

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 16.08.2022, 22:00 Рейнджерс 2 ПСВ 2

Два бывших игрока голландской сборной — Джованни ван Бронкхорст и Руд ван Нистелрой — устроили жаркую тренерскую дуэль, а их подопечные подарили болельщикам самый яркий матч вечера. В нем, кстати, могли принять участие два бывших футболиста «Спартака», однако оба остались в запасе.

Выступающему за «Рейнджерс» замбийцу Сакале сейчас объективно сложно пробиться в состав. Да что он? Новички «джерс» — арендованный у «Баварии» Тильман и хорват Чолак — сейчас так хороши, что на лавке нередко оказывается лучший снайпер последних лет Морелос. В средней линии здорово смотрится также пришедший в команду летом валлиец Лоуренс, и новобранцы почти обеспечили хозяевам победу. Не без помощи голкипера ПСВ Бенитеса, ухитрившегося упустить за линию летевший прямо в него мяч.