Луческу: «Динамо» тренируется на одном поле с детьми и не может совершать трансферы

«У “Бенфики” отличная инфраструктура, они имеют возможности и финансы, чтобы приглашать футболистов высокого уровня. Нам придётся сражаться в матчах с ними.



Сейчас у “Динамо” нет возможности совершать трансферы, мы не играем дома. Команда тренируется на одном поле с детьми, футболисты живут в отеле без своих семей. Однако, несмотря на эти сложности, “Динамо” добилось очень хороших результатов в противостояниях с “Фенербахче” и “Штурмом”. И мы надеемся продолжить выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.



Это важно для Украины, и игроки это чувствуют. Никто, кроме нас самих, не может прочувствовать, в какой ситуации мы очутились. Через что мы проходим, в каких условиях работаем и с каким трудом удерживаем команду на высоком уровне.



Но футбол непредсказуем и поэтому так прекрасен. Перед началом матча никогда нельзя с уверенностью сказать, кто выйдет победителем. “Бенфика” имеет преимущество в классе, но “Динамо” играет сердцем», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.