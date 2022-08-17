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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Луческу: «Динамо» тренируется на одном поле с детьми и не может совершать трансферы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» высказался о разнице в нынешнем положении дел в двух клубах.

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Источник: AFP 2022

«У “Бенфики” отличная инфраструктура, они имеют возможности и финансы, чтобы приглашать футболистов высокого уровня. Нам придётся сражаться в матчах с ними.

Сейчас у “Динамо” нет возможности совершать трансферы, мы не играем дома. Команда тренируется на одном поле с детьми, футболисты живут в отеле без своих семей. Однако, несмотря на эти сложности, “Динамо” добилось очень хороших результатов в противостояниях с “Фенербахче” и “Штурмом”. И мы надеемся продолжить выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

Это важно для Украины, и игроки это чувствуют. Никто, кроме нас самих, не может прочувствовать, в какой ситуации мы очутились. Через что мы проходим, в каких условиях работаем и с каким трудом удерживаем команду на высоком уровне.

Но футбол непредсказуем и поэтому так прекрасен. Перед началом матча никогда нельзя с уверенностью сказать, кто выйдет победителем. “Бенфика” имеет преимущество в классе, но “Динамо” играет сердцем», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

Матч «Динамо» — «Бенфика» пройдёт в польской Лодзи в среду, 17 августа. Начало — в 22:00 мск.

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