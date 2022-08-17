В «ПСЖ» помирили Неймара и Мбаппе, но эгоизм француза становится проблемой

Новый тренер, посвежевший состав, прекрасные результаты… Казалось бы, что еще нужно? Но в «ПСЖ» снова неспокойно, и виной всему зашкаливающее эго Кильяна Мбаппе, который после подписания нового контракта всюду фигурирует как главный герой парижского проекта. Неужели это банальная ревность к успехам одноклубников, которые зажигали, пока отказавшийся от перехода в «Реал» француз залечивал небольшую травму?

Это, впрочем, слишком простое объяснение, потому что между Мбаппе и Неймаром черная кошка пробежала еще в прошлом сезоне. А в конце весны во французских СМИ уже проскакивала информация о том, что Кильян не возражает, если клуб продаст Неймара. Звучит дико, однако в процессе подписания нового контракта постоянно упоминалось о том, что теперь мнение Мбаппе будет учитываться при назначении главного тренера и трансферах.

Сам футболист это опровергал, но, кажется, даже в команде его словам не верят. И когда Get French Football News сообщает, что Мбаппе попросил руководство продать Неймара, это уже не кажется фантастикой. Неймар же, у которого в трех официальных матчах сезона пять голов и три результативные передачи, подливает масла в огонь. Все же помнят, чем закончилась история с лайками в «Спартаке». А когда скандальным постам ставит «нравится» настолько медийный персонаж — это тянет на взрыв бомбы.

В данном случае речь о двух публикациях, посвященных пенальтистам «ПСЖ», и более жесткой получилась запись в фан-паблике Neymargiabr. «Теперь официально: Мбаппе — штатный пенальтист “ПСЖ”. Очевидно, что это прописано в контракте, потому что ни в одном другом клубе мира Неймар бы не был вторым пенальтистом в команде. Судя по всему, все из-за контракта, Мбаппе — владелец “ПСЖ”, — написано в одной из соцсетей.

Повод же дала игра последнего тура чемпионата Франции против «Монпелье» (5:2), в которой француз не реализовал пенальти, а Неймар свой подход к точке исполнил безукоризненно. При этом Мбаппе просил бразильца уступить ему право и на второй удар, но тот одноклубника проигнорировал. А когда Витинья в быстрой атаке предпочел другой вариант, Кильян демонстративно выключился из игры и не стал поддерживать наступление.

Вот этот эпизод — настоящий позор и неспортивное поведение в чистом виде. Хотя в команде ситуацию пытались сгладить. В частности, главный тренер Кристоф Гальтье заявил, что Мбаппе пока не набрал форму, и когда все нормализуется, он будет влиять на игру гораздо сильнее. А полузащитник Марко Верратти заявил: «Хорошо, когда он злится. Это значит, что он переживает за команду».

Если это так — прекрасно. Но многие авторитетные источники выдвигают версию о том, что Мбаппе трудно смириться со своим статусом, который, несмотря на заверения руководства, по сути, остается прежним. Кильян — мегазвезда и лицо команды, однако он так и не стал лидером раздевалки, где есть более авторитетные люди. Прежде всего Лионель Месси с Неймаром. Да и улаживать конфликт между звездами, как уверяет le Parisien, вызвался Серхио Рамос, с харизмой которого в мировом футболе способны сравниться единицы.

Вопрос в том, насколько далеко все зайдет. Тем более в свое время право на пенальти в Париже уже делили Неймар и Эдинсон Кавани, и тогда антигероем оказался пострадавший ныне бразилец. На табло счет 7:0, ты сделал хет-трик, а партнеру остается всего один гол, чтобы обойти в топе лучших снайперов в истории «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Неймар тогда не просто мог — обязан был отдать мяч Кавани, чью фамилию скандировали трибуны.

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Это была бы красивая история, однако Ней пошел на принцип и вместо овации за яркую игру удостоился обструкции фанатов. Потом бразилец этому очень удивлялся и на чистом глазу заявлял, что пенальтистов назначает Унаи Эмери, поэтому он все сделал правильно. Тогда тренер, кстати, самоустранился от конфликта, а сейчас Гальтье дал дипломатичный комментарий, заметив, что в этой игре очередность исполнителей 11-метровых была такой, а дальше — посмотрим.

Но в целом реакция клуба получилась оперативной. С Неймаром и Мбаппе встретился Луиш Кампуш, и стороны заявили, что конфликт исчерпан. Возможно, у спортивного директора состоялась и личная беседа с Кильяном, которого он знает со времен молодежной команды «Монако». Остальным же остается наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Помнится, три года назад Неймар уступил Кавани право на 11-метровый, но при этом заявил, что это — в интересах команды, где все должны быть счастливы, а не попытка помириться. Как будет с Мбаппе? Узнаем в ближайшее время, но очевидно, что для воплощения давней парижской мечты о Лиге чемпионов звездам придется усмирить свое эго. В противном случае провозглашенная президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи перезагрузка парижского проекта обернется пшиком.