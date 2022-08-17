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13:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин принял участие в тренировке «Фиорентины» перед матчем Лиги конференций против «Твенте»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в тренировке команды перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Твенте».

Фиорентина
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Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин ни разу не появлялся на поле. «Фиорентина» не включила нападающего в заявку на первую половину сезона в чемпионате Италии.

Вчера, 16 августа сообщалось, что «Фиорентина» хочет разорвать контракт с Кокориным, однако форвард требует от клуба компенсацию в размере 3,6 миллиона евро.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Россиянин выступает за команду с января 2021 года, с тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте» состоится завтра, 18 августа. Начало — в 22.00 (мск).

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