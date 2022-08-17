Кокорин принял участие в тренировке «Фиорентины» перед матчем Лиги конференций против «Твенте»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в тренировке команды перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Твенте».
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в тренировке команды перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Твенте».
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин ни разу не появлялся на поле. «Фиорентина» не включила нападающего в заявку на первую половину сезона в чемпионате Италии.
Вчера, 16 августа сообщалось, что «Фиорентина» хочет разорвать контракт с Кокориным, однако форвард требует от клуба компенсацию в размере 3,6 миллиона евро.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Россиянин выступает за команду с января 2021 года, с тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.
Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций «Фиорентина» — «Твенте» состоится завтра, 18 августа. Начало — в 22.00 (мск).