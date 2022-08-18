Текущие события
Футбол. Кубок России
10:00
Океан
Динамо Вл
02
Футбол. Кубок России
16:00
ФШМ
Химик Дз
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет-Трехгорка
Космос
Футбол. Еврокубки
19:00
Ракув
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:30
Ференцварош
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Цюрих
Хартс
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:00
Пюник
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Базель
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:00
Янг Бойз
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
20:00
Словацко
АИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:30
Университатя Кр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Антверпен
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
ХИК
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Омония
Футбол. Еврокубки
21:30
Лех
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Викинг
Футбол. Еврокубки
21:30
Кельн
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:45
Вильярреал
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Виборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Аустрия
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Балкани
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Твенте
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Жил Висенте
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
17.08
Маккаби Хайфа
Црвена Звезда
32
17.08
Динамо К
Бенфика
02
17.08
Карабах
Виктория Пл
00
16.08
Буде-Глимт
Динамо З
10
16.08
Копенгаген
Трабзонспор
21
16.08
Рейнджерс
ПСВ
22
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
9.08
ПСВ
Монако
32
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бенфика» не оставила шансов Киеву, нули в Баку и безумный триллер в Хайфе

Рассказываем о состоявшихся в среду первых матчах четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Карабах
Виктория Пл
Динамо К
Бенфика
Маккаби Хайфа
Црвена ЗвездаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Шанс Озобича

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
4-й отборочный раунд, 17.08.2022, 19:45

Карабах0Виктория Пл0

«Карабах», в предыдущем раунде поставивший шлагбаум на пути Станислава Черчесова в Лигу чемпионов, выполнил задачу-минимум. Азербайджанская команда девятый раз подряд будет представлена в групповом этапе еврокубков. И все — под началом Гурбана Гурбанова. Так что нынешняя смелость «Карабаха», который ошарашил «Ференцварош» сверхактивной игрой в Будапеште, вещь системная. И, конечно, азербайджанцы мечтают о Лиге чемпионов, не собираясь довольствоваться вторым по статусу еврокубком.

Соответственно, «Виктории» в Баку пришлось столкнуться с соперником, который стремится диктовать свои условия. По ходу одной атаки хозяев Станек совершил два крутых сейва, а Зубиру не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и в падении замкнуть прострел из площади ворот. Голкиперу хозяева Магомедалиеву, впрочем, тоже было не до скуки, и игра на встречных курсах смотрелась.

Однако после яркого первого тайма футбол стал чуть более осторожным. В основном благодаря прагматичности чехов. Пожалуй, самый опасный момент второй половины матча — классный дальний удар бывшего спартаковца Озобича, но и тут вратарь «Виктории» сыграл великолепно. Все в любом случае решится через неделю, и не факт, что в Пльзени хозяева будут фаворитами. Во-первых, они потеряли из-за дисквалификации ведущего центрального защитника Хейду. А, во-вторых, «Карабах» и против «Ференцвароша» начал с домашней ничьей.

Ассистент Жоау Мариу

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 17.08.2022, 22:00

Динамо К0Бенфика2

Команда Мирчи Луческу прошла два отборочных раунда во многом благодаря характеру. Что «Фенербахче», что «Штурм» были повержены в овертаймах. Но все-таки «Бенфика» — это немного другая весовая категория, где нападающий украинской сборной Яремчук, который теоретически был бы первой звездой «Динамо», выступает в роли джокера.

В отличие от предыдущих соперников, португальцы наказывали киевлян, используя даже минимальные шансы. Например, поддержавший наступление защитник Жилберту пробил при первой возможности, и мяч, пролетев сквозь скопление защитников, вонзился в ближний угол. А Давид Нерес подкараулил неаккуратную передачу соперника к собственным воротам, после чего Гонсалу Рамушу оставалось просто уложить мяч в угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мог забить и Жоау Мариу, однако у бывшего полузащитника «Локомотива» получается другое: во всех трех еврокубковых матчах этого сезона он отметился результативными передачами. При этом нельзя сказать, что «Динамо» выглядело безнадежно. Больше того, с выходом на замену Караваева стала получаться контригра, и в паре эпизодов Влаходимосу пришлось потрудиться, чтобы отстоять свои ворота в неприкосновенности. И очевидно, что с запасом в два мяча на «Да Луж» через неделю «орлам» нужно просто не придумать себе проблемы.

Источник: Reuters

Гол бывшего ростовчанина

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
4-й отборочный раунд, 17.08.2022, 22:00

Маккаби Хайфа3Црвена Звезда2

«Маккаби» — одно из откровений отборочных раундов. Чего стоят 4:0 в гостях у чемпиона Греции «Олимпиакоса». Кипрский «Аполлон» после такого выглядел обреченным, и тоже получил четыре безответных мяча. Так что оборону «Црвены Звезды» в Хайфе напрягали с первых минут. Особенно усердствовал нападающий сборной Гаити Пьеро, упустивший свой первый момент, но потом умело сориентировавшийся перед воротами после рикошета.

У этого форварда уже пять мячей на пути в Лигу чемпионов, но «Маккаби» словно испугался своего первого успеха. Хотя скорее пыл хозяев остудила эффективность контратак «Звезды», в заявке которой пока отсутствует перешедший из «Сочи» Пруцев. Первый выпад с казавшимся не слишком опасным ударом Катаи оказался убийственным из-за попадания мяча в изменившего траекторию Пешича, который получил отличный подарок по случаю рождения дочери.

Израильтяне после этого растерялись настолько, что чудом избежали как минимум двух голов в свои ворота, но все же не смогли продержались до перерыва. Урок реализации одноклубникам дал бывший полузащитник «Ростова» Канга. Однако пауза помогла «Маккаби» прийти в себя, и вторую половину он начал также, как первую. А именно — с гола классно пробившего головой Пьеро. Главное, что в этот раз зеленые не остановились, и Чери с линии штрафной ударил так, что Борян беспомощно проводил влетевший в угол мяч глазами. После такой игры ответная встреча в Белграде обещает стать одной из самых интригующих в этом раунде.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь