«Бенфика» не оставила шансов Киеву, нули в Баку и безумный триллер в Хайфе

Шанс Озобича

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 17.08.2022, 19:45 Карабах 0 Виктория Пл 0

«Карабах», в предыдущем раунде поставивший шлагбаум на пути Станислава Черчесова в Лигу чемпионов, выполнил задачу-минимум. Азербайджанская команда девятый раз подряд будет представлена в групповом этапе еврокубков. И все — под началом Гурбана Гурбанова. Так что нынешняя смелость «Карабаха», который ошарашил «Ференцварош» сверхактивной игрой в Будапеште, вещь системная. И, конечно, азербайджанцы мечтают о Лиге чемпионов, не собираясь довольствоваться вторым по статусу еврокубком.

Соответственно, «Виктории» в Баку пришлось столкнуться с соперником, который стремится диктовать свои условия. По ходу одной атаки хозяев Станек совершил два крутых сейва, а Зубиру не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и в падении замкнуть прострел из площади ворот. Голкиперу хозяева Магомедалиеву, впрочем, тоже было не до скуки, и игра на встречных курсах смотрелась.

Однако после яркого первого тайма футбол стал чуть более осторожным. В основном благодаря прагматичности чехов. Пожалуй, самый опасный момент второй половины матча — классный дальний удар бывшего спартаковца Озобича, но и тут вратарь «Виктории» сыграл великолепно. Все в любом случае решится через неделю, и не факт, что в Пльзени хозяева будут фаворитами. Во-первых, они потеряли из-за дисквалификации ведущего центрального защитника Хейду. А, во-вторых, «Карабах» и против «Ференцвароша» начал с домашней ничьей.

Ассистент Жоау Мариу

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 17.08.2022, 22:00 Динамо К 0 Бенфика 2

Команда Мирчи Луческу прошла два отборочных раунда во многом благодаря характеру. Что «Фенербахче», что «Штурм» были повержены в овертаймах. Но все-таки «Бенфика» — это немного другая весовая категория, где нападающий украинской сборной Яремчук, который теоретически был бы первой звездой «Динамо», выступает в роли джокера.

В отличие от предыдущих соперников, португальцы наказывали киевлян, используя даже минимальные шансы. Например, поддержавший наступление защитник Жилберту пробил при первой возможности, и мяч, пролетев сквозь скопление защитников, вонзился в ближний угол. А Давид Нерес подкараулил неаккуратную передачу соперника к собственным воротам, после чего Гонсалу Рамушу оставалось просто уложить мяч в угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-88165975&id=456248517&hash=b60bba85ae16919d&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мог забить и Жоау Мариу, однако у бывшего полузащитника «Локомотива» получается другое: во всех трех еврокубковых матчах этого сезона он отметился результативными передачами. При этом нельзя сказать, что «Динамо» выглядело безнадежно. Больше того, с выходом на замену Караваева стала получаться контригра, и в паре эпизодов Влаходимосу пришлось потрудиться, чтобы отстоять свои ворота в неприкосновенности. И очевидно, что с запасом в два мяча на «Да Луж» через неделю «орлам» нужно просто не придумать себе проблемы.

Гол бывшего ростовчанина

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 17.08.2022, 22:00 Маккаби Хайфа 3 Црвена Звезда 2

«Маккаби» — одно из откровений отборочных раундов. Чего стоят 4:0 в гостях у чемпиона Греции «Олимпиакоса». Кипрский «Аполлон» после такого выглядел обреченным, и тоже получил четыре безответных мяча. Так что оборону «Црвены Звезды» в Хайфе напрягали с первых минут. Особенно усердствовал нападающий сборной Гаити Пьеро, упустивший свой первый момент, но потом умело сориентировавшийся перед воротами после рикошета.

У этого форварда уже пять мячей на пути в Лигу чемпионов, но «Маккаби» словно испугался своего первого успеха. Хотя скорее пыл хозяев остудила эффективность контратак «Звезды», в заявке которой пока отсутствует перешедший из «Сочи» Пруцев. Первый выпад с казавшимся не слишком опасным ударом Катаи оказался убийственным из-за попадания мяча в изменившего траекторию Пешича, который получил отличный подарок по случаю рождения дочери.