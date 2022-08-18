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22:45 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсация? Казахстанский клуб разгромно победил в Лиге чемпионов

«БИИК-Шымкент» разгромил хорватский «Сплит» в рамках первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: instagram.com/biik_shymkent_women

Встреча проходила в хорватском городе Вараждин и завершилась со счетом 5:1 в пользу казахстанского клуба.

В составе победителей хет-трик оформила Грейс Чанда (18-й минута, 49-я, 64-я), а также отличились Гульнара Габелия (58-я) и Екатерина Бабшук (88-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграла Селма Капетанович (77-я).

Следующую игру «БИИК-Шымкент» проведет 21 августа с украинским клубом «Ворскла-Харьков-2», который оказался сильнее грузинской команды «Ланчхути» (5:0). Победитель противостояния выйдет во второй раунд, жеребьевка которого намечена на 1 сентября.

Во втором раунде 24 команды поспорят за 12 путевок в групповой этап.

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