Сенсация? Казахстанский клуб разгромно победил в Лиге чемпионов

Встреча проходила в хорватском городе Вараждин и завершилась со счетом 5:1 в пользу казахстанского клуба.

В составе победителей хет-трик оформила Грейс Чанда (18-й минута, 49-я, 64-я), а также отличились Гульнара Габелия (58-я) и Екатерина Бабшук (88-я, пенальти). У проигравших один мяч отыграла Селма Капетанович (77-я).

Следующую игру «БИИК-Шымкент» проведет 21 августа с украинским клубом «Ворскла-Харьков-2», который оказался сильнее грузинской команды «Ланчхути» (5:0). Победитель противостояния выйдет во второй раунд, жеребьевка которого намечена на 1 сентября.