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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» и «Вест Хэм» победили, «Кёльн» сенсационно проиграл в отборе Лиги конференций

Вчера состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием немецкого «Кёльна», испанского «Вильярреала» и английского «Вест Хэма».

Кельн
Фехервар
Вильярреал
Хайдук С
Вест Хэм Юнайтед
ВиборгЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Кёльн» играл свой матч с венгерским «Фехерваром». Встреча проходила в Кёльне и завершилась победой гостей — 2:1. На 14-й минуте счёт открыл форвард хозяев Флориан Диц, но уже через шесть минут был удалён защитник команды Юлиан Хабот. Дальше забивали только гости. На 32-й минуте отличился грузинский нападающий «Фехервара» Буду Зивзивадзе, а на 40-й — полузащитник Палко Дардаи.

Соперником «Вильярреала» в раунде плей-офф является хорватский «Хайдук». В первом матче, состоявшемся в Валенсии (Испания), хозяева оказались сильнее — 4:2. За «Вильярреал» дублем отметился форвард Хосе Моралес, также гол на счету Жерара Морено, а нападающий гостей Марко Ливайя оформил автогол. С его передачи в самом начале встречи первый мяч «Хайдука» забил Стипе Биук, а на 85-й минуте итальянский полузащитник хорватской команды Марко Фоссати реализовал пенальти.

«Вест Хэм» в своём поединке встретился с датским «Виборгом». Игра прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Первый мяч с передачи Максвелла Корне на 23-й минуте забил новичок «молотобойцев» Джанлука Скамакка. Удвоил преимущество «Вест Хэма» на 64-й минуте полузащитник Джаррод Боуэн. Через пять минут защитник «Виборга» Якоб Бонде отыграл один мяч. На 78-й минуте нападающий лондонцев Майкл Антонио установил окончательный счёт — 3:1.

Ответные матчи пройдут 25 августа.

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