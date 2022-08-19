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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пюник», «Фенербахче» и «Гент» стартовали в раунде плей-офф Лиги Европы

18 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с участием армянского «Пюника», бельгийского «Гента» и турецкого «Фенербахче».

Аустрия
Фенербахче
Пюник
Шериф
ОмонияЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

«Пюник» играл свой матч с молдавским «Шерифом». Встреча проходила в Ереване и завершилась нулевой ничьей. В составе хозяев на 44-й минуте на поле вышел российский защитник Михаил Коваленко.

Соперником «Гента» в раунде плей-офф является кипрская «Омония». В первом матче, состоявшемся в Генте, гости оказались сильнее — 2:0. Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник «Омонии» Харалампос Харалампус, второй — вышедший на замену нападающий Брэндон Баркер (76-я минута).

«Фенербахче» встретился с австрийской «Аустрией». Игра прошла в Вене и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый мяч с передачи уругвайца Диего Росси забил норвежский форвард Джошуа Кинг, второй, в самой концовке игры, — нападающий Сердар Дурсун.

Ответные матчи пройдут 25 августа.

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