«Пюник», «Фенербахче» и «Гент» стартовали в раунде плей-офф Лиги Европы

«Пюник» играл свой матч с молдавским «Шерифом». Встреча проходила в Ереване и завершилась нулевой ничьей. В составе хозяев на 44-й минуте на поле вышел российский защитник Михаил Коваленко.

Соперником «Гента» в раунде плей-офф является кипрская «Омония». В первом матче, состоявшемся в Генте, гости оказались сильнее — 2:0. Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник «Омонии» Харалампос Харалампус, второй — вышедший на замену нападающий Брэндон Баркер (76-я минута).

«Фенербахче» встретился с австрийской «Аустрией». Игра прошла в Вене и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый мяч с передачи уругвайца Диего Росси забил норвежский форвард Джошуа Кинг, второй, в самой концовке игры, — нападающий Сердар Дурсун.