У киевлян не было шансов в Лиссабоне, чудо-гол бывшего игрока «Спартака» не помог «Карабаху», драма «Црвены Звезды»

Переломная ошибка

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 23.08.2022, 22:00 Виктория Пл 2 Карабах 1

«Карабах» в этом отборочном цикле особенно опасен в гостях. Единственное и не имевшее серьезных последствий поражение случилось в первом раунде против «Леха» (0:1), после чего команда Гурбана Гурбанова в овертайме переломила игру на поле чемпиона Швейцарии «Цюриха» (2:2), а потом ошарашила смелым футболом в Будапеште «Ференцварош» Станислава Черчесова (3:1).

Правда, в Пльзени азербайджанскому чемпиону поначалу пришлось больше пахать в обороне. Возможно, поэтому в стартовом составе гостей не было бывшего нападающего «Зенита» Шейдаева. Зато с первых минут появился полузащитник Озобич, одиннадцать лет назад сыгравший несколько матчей за «Спартак». И когда «Карабах» выровнял игру, именно хорват забил роскошный гол, приняв вылетавший из штрафной мяч на грудь и с лета вогнав его в сетку.

Все вроде бы шло по сценарию Гурбанова, и в начале второго тайма «Карабах» даже мог удвоить свое преимущество. Однако в самый неподходящий момент случилась ошибка Магомедалиева. Голкипер, который в этом турнире не раз выручал в ключевых эпизодах, при стандарте зачем-то решил пойти в борьбу за верховой мяч у линии штрафной, и Копич запустил мяч в беззащитные ворота.

А потом случилась целая серия просчетов по ходу одной атаки «Виктории». Сразу несколько игроков гостей не успели за своими оппонентами, благодаря чему Климент получил возможность забить ударом в упор. И это уже была развязка. Хотя до финального свистка оставалось достаточно времени, ничего в ответ гости предложить не смогли. Да, мечталось о большем, однако девятый подряд выход в групповую стадию еврокубков — более чем серьезное достижение «Карабаха» и персонально Гурбанова.

Разгром на классе

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 23.08.2022, 22:00 Бенфика 3 Динамо К 0

Первый матч «Бенфика» выиграла с запасом и, как принято говорить, на классе. А в Лиссабоне «орлы» сразу заперли «Динамо» на его половине поля. Пытался забить пяткой Рафа Силва, Бущан с трудом остановил атаку Отаменди и удар Гонсалу Рамуша через себя, потом мяч задел штангу после штрафного в исполнении Гримальдо… С такими вводными вопрос был только в том, когда португальцы откроют счет.

Ответ на него был получен после очередного углового, который «Бенфика» предпочла разыграть и защитники киевлян после диагонали Давида Нереса потеряли на дальней штанге Отаменди. А так как давление и прессинг не ослабевали, это приводило к ошибкам гостей. В итоге неаккуратный пас Сироты к собственным воротам превратился в невольную голевую передачу для Рафы Силвы, за успехом которого последовал третий гол после классного удара в касание в исполнении Нереса.

Фактически к перерыву игра потеряла практический смысл, а тревогу у поклонников «Бенфики» вызвал только эпизод в чужой штрафной, где головами столкнулись два игрока «орлов». Врачи несколько минут оказывали пострадавшим помощь, и в итоге Рогер Шмидт предпочел поменять Рамуша на Мусу. Но по большому счету ничего серьезного не случилось. Фаворит предсказуемо идет дальше, и у Португалии второй сезон будет три команды в групповом раунде.

Отметить же хочется персональный успех Шмидта, который вывел в основную часть главного еврокубка уже третью команду после «Байера» и ПСВ.

12 лет ожидания

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 23.08.2022, 22:00 Црвена Звезда 2 Маккаби Хайфа 2

На прошлой неделе в плане зрелищности и драматизма с игрой «Црвены Звезды» и «Маккаби» могли конкурировать только ПСВ с «Рейнджерс». В Хайфе постарались обе команды. В Белграде же сербы с первых минут навалились на ворота гостей. И если бывший полузащитник «Ростова» Канга из хорошей позиции попал в штангу, то прорыв Катаи слева завершился голом Пешича, который коршуном ринулся на вроде бы остановленный защитником гостей мяч.

Попадание в ближнюю «девятку» удвоившего преимущество «Звезды» Иванича укладывалось в логику игры, но это был слишком скучный сценарий для данной пары команд. Возможно, так подумал Борян, в добавленное к первому тайму время за минуту с небольшим проделавший путь из героев в антигерои. Голкипер сборной Канады сорвал овацию переполненного стадиона, отразив пенальти в исполнении Хазизы, но тут же ухитрился пропустить с 30 метров от ударившего по центру ворот защитника Сундгрена.

Эти события задали тон второму тайму, который напоминал раскачивание на качелях. Вернувшийся в игру «Маккаби» был, пожалуй, активнее и все-таки повернул удачу в свою сторону в тот момент, когда овертайм казался неизбежным. А срезка Павкова в собственные ворота на 90-й минуте — настоящая драма вышедшего на замену форварда. Четыре года назад он стал кумиром красно-белой части Белграда, голевым дублем отправив в нокаут «Ливерпуль». Сейчас тяжелейший удар пережила уже команда Деяна Станковича, а ярко прошедший квалификацию «Маккаби» ликует. Команда из Хайфы спустя 13 лет возвращается в групповой турнир Лиги чемпионов.