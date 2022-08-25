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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» обыграл ПСВ и впервые с 2010 года вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня, 24 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между нидерландским «ПСВ Эйндховен» и шотландским «Рейнджерс».

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей, они же вышли по итогам противостояния в групповой этап турнира (первый матч — 2:2).

Единственный мяч был забит на 60-й минуте после ошибки вратаря ПСВ Вальтера Бенитеса. Гол на счету нападающего «Рейнджерс» Антонио Чолака, ему ассистировал американский полузащитник команды Малик Тилльман. После первого тайма из-за повреждения был заменён нападающий эйндховенцев Люк де Йонг.

На матче работала бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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